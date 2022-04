Mostra Mercato del Disco Usato e da Collezione arriva alla Fiera del Tempo Libero di Vicenza

Appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati del disco da collezione in Fiera di Vicenza sabato 9 e domenica 10 aprile 2022. Un’area della Fiera, nel contesto del Salone del plen air, della bicicletta e del turismo, sarà infatti interamente dedicata alla Mostra Mercato del Disco.

Tanti espositori provenienti da tutta Italia ed Europa porteranno in questo speciale contesto la loro accurata selezione di dischi: sarà dunque possibile scambiare e acquistare vinili, CD, memorabilia e tanti oggetti legati al mondo della musica. Un’occasione per ricordare come anche il supporto analogico non abbia mai smesso di far parte del tempo libero di tanti.

Un unico biglietto di ingresso per accedere a tante realtà dedicate ad altrettante passioni differenti. Fra i temi coinvolti, all’interno degli ampi spazi della Fiera di Vicenza saranno presenti anche aree dedicate a camping, caravan e camper, enogastronomia, tatuaggi, elettronica di consumo e tanto altro.

Un evento dedicato al tempo libero che prende in considerazione molti aspetti dell’attività all’aria aperta e delle passioni, per proporli al pubblico in chiave attuale.

LA MOSTRA MERCATO DEL DISCO ALLA FIERA DEL TEMPO LIBERO DI VICENZA 9, 10 APRILE 2022

Via Oreficeria – Ingresso Ovest – Padiglione 1 – Fiera di Vicenza

Orario continuato

Sabato dalle ore 10.00 alle 20.00

Domenica dalle ore 10.00 alle 19.00

Biglietti disponibili in cassa:

Intero: euro 10,00

Ridotto con coupon: euro 8,00

Ridotto dai 7 ai 13 anni: euro 8,00

Gratuito fino ai 6 anni

Green Pass, mascherina e norme vigenti obbligatorie.

Organizzato da Virus Concerti