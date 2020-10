Mostra mercato di kokeshi, le tradizionali bambole di legno giapponesi

Una mostra/mercato con un'ampia raccolta di kokeshi, le tradizionali bambole di legno giapponesi. Saranno esposte oltre 200 kokeshi creative, kokeshi tradizionali, kokeshi vintage e in anteprima per l'Italia 15 kokeshi realizzate in un unico pezzo dall'artista Megumi Nozawa e 29 kokeshi realizzate dal pluripremiato artista Kato Tatsuo. Le kokeshi in esposizione si potranno acquistare e portare a casa un pezzo di Giappone.

La mostra è organizzata da Francesca Iachetta, appassionata, collezionista e venditrice di kokeshi, la quale esporrà anche una parte della sua collezione, 20 kokeshi realizzate in un unico esemplare.

Come nascono le bambole kokeshi, come vengono realizzate e le differenze tra i vari stili, fino a domenica 11 ottobre 2020.



L’Azienda Artigianato Giapponese nasce dalla passione per il Paese del Sol Levante e dall’interesse per la sua cultura e le sue tradizioni. Anche se la modernizzazione del Giappone ha condotto alla perdita di innumerevoli aspetti dello stile di vita di una volta, molti mestieri e forme di artigianato tradizionale, tramandati di generazione in generazione, sopravvivono ancora. E così, affascinata dall’arte dei maestri artigiani esperti e dalle loro opere realizzate con minuziose lavorazioni fatte a mano, l’Azienda Artigianato Giapponese ha scelto di importare in Italia direttamente dal Giappone alcuni dei loro prodotti: ceramiche, kokeshi (bambole di legno), lacche, furoshiki (quadrati di stoffa usati per avvolgere, contenere o trasportare qualcosa), hashi (bacchette di legno) e bento (contenitori porta-pranzo) che troverete sul sito www.artigianatogiapponese.it

Evento organizzato da Artigianato Giapponese

Nel rispetto delle normative anti COVID-19, è fondamentale la collaborazione di tutti i visitatori.

Bisogna indossare sempre la mascherina (su naso e bocca) durante tutta la permanenza alla mostra; igienizzare le mani con il disinfettante a base alcolica messo a disposizione; non toccare le opere in mostra; mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro. Gli ingressi alla mostra sono limitati per evitare assembramenti, è quindi raccomandata la prenotazione telefonica al 3283761399 o per email a info@artigianatogiapponese.it.