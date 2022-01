Mostra La Fabbrica del Rinascimento, ogni martedì ingresso ridotto per i residenti a Vicenza

Prosegue la mostra in Basilica palladiana “La Fabbrica del Rinascimento. Processi creativi, mercato e produzione a Vicenza" con alcune novità per i visitatori.

Ogni martedì di gennaio e febbraio i nati o residenti nel Comune di Vicenza entreranno in mostra con un biglietto ridotto a 9 euro anziché con l’intero a 13 euro.

Il biglietto può essere acquistato esclusivamente in Basilica palladiana (dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 18), allo Iat di piazza Matteotti (tutti i giorni dalle 9 alle 17.30) e in biglietteria del Teatro Comunale (da lunedì a venerdì, dalle 10 alle 13, dalle 15 alle 18). Sarà necessario esibire un documento che attesti la nascita o la residenza a Vicenza. Non è possibile acquistare online questa tipologia di biglietti.

Inoltre nel mese di gennaio sono in programma visite guidate a partenza fissa tutti i giorni: dal martedì al venerdì alle 15.30, il sabato alle 15.45 e domenica alle 16.

Il costo è di 5 euro oltre al biglietto d’ingresso.

I biglietti per la mostra e per la visita si posso acquistare, oltre che nei punti vendita, anche online al link www.ticketlandia.com/m/la-fabbrica-del-rinascimento inserendo la data e l’orario e cliccando su “aggiungi”.

Informazioni: www.mostreinbasilica.it

Guarda i video di due dei curatori nel canale YouTube #VicenzaCultura: https://bit.ly/FabbricadelRinascimento