Mostra “La Fabbrica del Rinascimento”: a San Valentino paghi uno entri in due

A San Valentino è prevista un'iniziativa speciale per i visitatori della mostra “La Fabbrica del Rinascimento” in Basilica palladiana.

Martedì 15 febbraio acquistando un solo biglietto si potrà entrare in due (lunedì 14, giorno di San Valentino, la mostra osserva la consueta chiusura settimanale).

Mostra “La Fabbrica del Rinascimento”: a San Valentino iniziativa speciale

Martedì 15 febbraio ingresso per due con un solo biglietto

Il biglietto da 13 euro si potrà acquistare direttamente in mostra, aperta dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30).

La mostra “La Fabbrica del Rinascimento. Processi creativi, mercato e produzione a Vicenza", aperta in Basilica palladiana fino al 18 aprile, si può visitare anche accompagnati da una guida in alcuni giorni della settimana.

Le visite guidate a partenza fissa sono in programma il mercoledì e il sabato alle 16 e la domenica alle 11. Il costo è di 5 euro oltre al biglietto d’ingresso. Inoltre il venerdì alle 16 la visita sarà riservata ai bambini dai 6 agli 11 anni (visita: 5 euro; ingresso in mostra: gratuito fino ai 10 anni, 5 euro dagli 11 ai 17).

I biglietti per la mostra e per la visita si posso acquistare, oltre che nei punti vendita, anche online al link www.ticketlandia.com/m/la-fabbrica-del-rinascimento inserendo la data e l’orario e cliccando su “aggiungi”.

Inoltre nei martedì di febbraio c’è l’opportunità per i nati o residenti nel comune e nella provincia di Vicenza di entrare in mostra con un biglietto ridotto a 9 euro, anziché con l’intero a 13 euro.

Il biglietto può essere acquistato esclusivamente in Basilica palladiana (dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 18), allo Iat di piazza Matteotti (tutti i giorni dalle 9 alle 17.30) e in biglietteria del Teatro Comunale (da lunedì a venerdì, dalle 10 alle 13, dalle 15 alle 18). È necessario esibire un documento che attesti la nascita o la residenza a Vicenza. Non è possibile acquistare online questa tipologia di biglietti.

Informazioni: www.mostreinbasilica.it