Mostra 'Il riserbo, la scrittura, la Shoah di Katia e Luigi Meneghello' in Biblioteca Bertoliana

Ai più conosciuto come l’autore di Libera nos a malo (Milano 1963), una vivida rappresentazione della vita del suo paese d’origine, Malo, per l’appunto, in provincia di Vicenza, lo scrittore Luigi Meneghello nasconde, in realtà, una storia più intensa e complessa, una sfaccettatura da corrispondente e inviato più che da letterato, fino al 29 gennaio 2023, negli spazi di Palazzo Cordellina, in contrà Riale 12, a Vicenza, sede centrale dell’Istituzione Pubblica Culturale Biblioteca Civica Bertoliana, nella mostra “il riserbo, la scrittura. La Shoah di Katia e Luigi Meneghello”.

Dal 17 dicembre 2022 al 29 gennaio 2023

da martedì a domenica 10-13 | 15.30-18.30

Sul tema del genocidio degli ebrei affrontato, anche personalmente, da Luigi Meneghello,

si sta documentando da tempo lo studioso Luciano Zampese, curatore della mostra,

nonché docente di Linguistica italiana all'Università di Ginevra e uno dei più sensibili

studiosi dello scrittore maladense. Le sue ricerche si sono trasformate in 40 mq di mostra

al piano terra, con un’anticipazione multimediale nell’androne, e 20 metri lineari di pannelli

che raccontano per tappe - attraverso lettere, documenti, video, musica e testi - anche gli

aspetti più inediti della produzione e della vita dello scrittore.

Una mostra documentale - realizzata in occasione del centenario della nascita di Luigi

Meneghello - che attinge da diversi fondi: Archivio degli scrittori vicentini del '900 della

Biblioteca Bertoliana, Archivio Storico Olivetti (Ivrea), Centro Manoscritti e Fondazione

Maria Corti (Pavia), Archivio privato Giuseppe Meneghello (Vicenza), Archivio Licisco

Magagnato (Verona), Jewish Museum in Prague, e dalla storia personale di Meneghello,

la cui moglie, l’ebrea Katia Bleier (Novi Vrbas, 1919 - Thiene, 2004), fu una sopravvissuta

di Auschwitz.

Due protagonisti, due atteggiamenti

«La mostra ha due protagonisti e due ‘atteggiamenti’ verso la Shoah - evidenzia lo

studioso Zampese -: il riserbo di Katia Bleier, e la scrittura civile di alta divulgazione di

Luigi Meneghello. Da un lato l’intimità dello strazio vissuto in prima persona, la biografia

della famiglia Bleier travolta dalla persecuzione nazista, e dall’altro l’opera di Meneghello

che riesce a raccontarci con scrupolo e con chiarezza (sono sue parole) l’evento più

tragico e complesso della grande storia del Novecento».

Gli articoli di Meneghello su Comunità, rivista edita da Olivetti, comparsi tra la fine del

1953 e l’inizio del 1954 con lo pseudonimo di Ugo Varnai, rappresentano la prima

fondamentale tappa della coscienza della Shoah in Italia: rendono comprensibili

le inconcepibili stragi del nazismo. «Il riserbo della moglie Katia trasmette per osmosi,

silenziosamente, ogni giorno la verità dell’esperienza, offrendo una ulteriore profonda

ragione all’impegno civile del marito Luigi».

La mostra racconta con delicatezza e in maniera inedita il coinvolgimento emotivo di

Meneghello nella questione Shoah. L'occasione, e il coraggio, per affrontare queste

inconcepibili stragi gli vengono offerti nella primavera del 1953 dal monumentale saggio di

G. Reitlinger, The Final Solution, il primo studio documentato sulla Shoah: Meneghello

riesce a trasformare più di 500 pagine di documenti, dati, ricostruzioni storiche in un

racconto lucido e coinvolgente. Con la collaborazione dello stesso Reitlinger e della

Wiener Library for the Study of the Holocaust and Genocide di Londra arricchisce il suo

resoconto con uno straordinario apparato iconografico.

Riservatezza e precisione

Meticolosità e metodo contraddistinguono la scrittura dell’autore sul tema. «Meneghello è

uno dei miei maestri, uno scrittore che mi offre una lettura inesauribile, che al tempo

stesso dà gioia e commuove, che rende con esattezza l’intensità dei sentimenti e dei

pensieri della gente - prosegue Zampese -. Qualcuno ha detto che nei suoi libri ci si può

trovare una grammatica morale, e credo sia molto vero: mentre la sua voce racconta tante

piccole storie, entra in noi senza fatica, senza dover mettersi a studiare, tutta la bellezza e

l’intensità della vita, tutta la sacralità del dolore e della morte».

Testi, didascalie e immagini dell’esposizione raccontano una tragedia immane, ma lo

fanno con grande precisione e rispetto, senza mai scadere nel sensazionalismo,

nell’esibizione dell’orrore, parlando al cuore e al cervello, più che alla pancia. Un ampio

pannello della mostra sarà interamente dedicato a Katia Bleier (moglie di Meneghello) e

alla sua famiglia, con documenti inediti resi disponibili da Fina e Giuseppe Meneghello,

eredi del patrimonio fotografico e documentario dello zio.

L’installazione è accompagnata dalla voce della cantautrice siciliana d’origine, ma veneta

d’adozione, Patrizia Laquidara che interpreta alcuni motivi musicali delle popolazioni

ebraiche più colpite dalla deportazione ad Auschwitz: ungherese, polacco, francese,

yiddish, una babele linguistica.

Intrecci di memoria

«Sono molte le tematiche che la Bertoliana porta avanti per la conservazione e

valorizzazione dei suoi archivi - evidenzia Chiara Visentin, Presidente della Biblioteca

civica -: in questo caso specifico c’è la volontà di riprendere il tema della memoria del

Novecento attraverso i fondi documentali a noi donati dagli scrittori. Sono moltissimi e si

possono vedere elencati nel nostro Portale degli Archivi. Si va da Parise a Piovene, fino a

Neri Pozza. Ogni nome si lega indissolubilmente agli altri, perché tanta era la

corrispondenza di quegli anni che si intrecciava tra questi straordinari intellettuali. Il fatto

che in Bertoliana siano presenti lettere tra Meneghello e Primo Levi o Licisco Magagnato,

Claudio Magris e molti altri fa capire quanto sia importante conservare la memoria della

cultura letteraria novecentesca, perché a catena ne collega anche la Storia. È la bellezza

del Novecento, ricca di carteggi amicali tra scrittori, artisti e personalità di spicco».

Non ci si può immedesimare con ciò che è inspiegabile

«Si dovrebbe uscire da questa mostra con la sensazione di avere vissuto un’esperienza,

qualcosa che ci ha attraversato, e non con la sola impressione di avere imparato

qualcosa. Idealmente, vorrei che i messaggi fossero tanti quanti sono i visitatori, che

ciascuno riconducesse in qualche modo a se stesso, alla propria vita, qualche spunto,

immagine, frase, evento; in generale, vorrei che si percepisse il senso della frase di

Yehuda Bauer, nel pannello iniziale: “You cannot identify with what is inesplicable” (Non ci

si può immedesimare con ciò che è inspiegabile, ndr). Rimaniamo in ascolto, cerchiamo

chi ci può aiutare a comprendere la storia per accogliere in profondità il dolore,

l’esperienza, la vita degli altri» conclude il curatore Zampese.