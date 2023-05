Mostra funghi Primaverili al Chiostro di San Lorenzo

Il crescente interesse per il mondo dei funghi e l'attenzione per loro importante relazione con l'ambiente ha spinto l'Associazione Micologica Bresadola Vicenza (che da oltre 55 anni promuove attivita' di gruppo, serate, corsi, escursioni, giornate formative per le scuole e per centinaia di soci iscritti) ad aggiungere al tradizionale ed "istituzionale" appuntamento autunnale della Mostra Micologica Città di Vicenza (56^ edizione in programma 8 ottobre 2023) una edizione PRIMAVERILE che si svolgerà Domenica 21 maggio 2023, nel chiostro del tempio di San Lorenzo. Durante la mostra sarà disponibile e consultabile anche il libro "I Funghi dei Colli Berici" di recente pubblicazione.