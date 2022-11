Mostra fotografica "Vicenza città bellissima"

Prosegue la ricca stagione delle mostre a Villa Thiene di Quinto Vicentino con l'inaugurazione, sabato 3 dicembre alle ore 16.00 alla presenza dell'autore e con interventi critici della dott.ssa Marifulvia Matteazzi Alberti e del pittore Marco Vaccaro , della rassegna personale del fotografo Antonio Magazzino "Vicenza città bellissima". Ispirate alla Marilyn di Andy Warhol, la mostra comprende 40 immagini montate su semplici cornici fatte a mano in legno colorato: quadrate, sospese e leggere, per una visione inedita di scorci e palazzi di una città-palcoscenico.

Il formato quadrato, potente e semplice, per esprimere simmetrie, ripetizioni e colori. Piccole didascalie in rima per accompagnare l’immagine con le parole.



La mostra, con il patrocinio del Comune di Quinto Vicentino, sarà visitabile tutti i giorni fino all’11 Dicembre dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00, sempre con la presenza dell’autore.