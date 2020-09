Mostra fotografica "l'aquila: la forza di tornare a volare"

Sono occorsi 10 anni di lavorazione per documentare la difficile ma orgogliosa ricostruzione della splendida città de L'Aquila rasa al suolo il 6 Aprile 2009 dalla furia del terremoto che ha fatto 309 vittime e oltre 1600 feriti.

"... quando si arriva ad un passo dalla morte, la vita prende un altro significato... L'uomo si sente una creatura divina, capace di tutto, ma basta il tremare della terra o un microscopico virus, per togliergli questa assurda illusione..."

In collaborazione con il Comune di Cornedo Vicentino (VI), L'A, E20 e Digital Club Expo, 40 fotografie corredate di testi, saranno esposte nella meravigliosa cornice di Villa Trissino a Cornedo Vicentino (VI). Info: 349.3656422 - fabiomattiolo.foto@libero.it