Qual è la differenza tra un paesaggio e un ritratto?

Qui, attraversando il passaggio che conduce all’Acropoli di Atene, partendo dall’ingresso e allontanandosi, si trova il primo scorcio di Atene proposto dalla fotografa, che non sembra un paesaggio: quello scorcio sembra un ritratto. Della produzione di Roncoroni si conosce ad oggi l’intimismo, e tuttavia il suo focalizzarsi sui vari elementi dell’inquadratura (sei linee verticali ai lati e tre fasce orizzontali al centro, in prospettiva) ha creato un ritratto con cornice. Un ritratto interno all’inquadratura, direttamente sulla pellicola. Come se gli elementi della foto facessero da mirino per meglio inquadrare il soggetto – ciò che è ritratto, appunto. I ritratti di Roncoroni sono stati fatti sempre o quasi a persone amiche, in un clima molto intimo; le foto di questa mostra, invece, sono state scattate in viaggio. Cioè là dove, per definizione, non si conosce nessuno. Per cui la fotografa comincia a cambiare punto di vista. Si focalizza sul tutto anziché sul singolo. Torna all’analogica. Sceglie pochi colori, quando ci sono. Perlopiù è una Grecia in bianco e nero, una Campania in bianco e nero.

FILOPAPPO & MARADONA

Mostra fotografica di Elisabetta Rincoroni

Presentazione e testo critico a cura di Stefano Tamiozzo



INAUGURAZIONE:

Sabato 2 ottobre 2021

ore 18:00

APERTURA MOSTRA:

Mar- Sab

9-12 / 16-19



