Mostra Egitto in Basilica: a San Valentino due ingressi al prezzo di uno e orario prolungato

In occasione della ricorrenza di San Valentino, martedì 14 febbraio la mostra "I creatori dell’Egitto eterno" in Basilica palladiana rimarrà aperta con orario prolungato fino alle 21.

Presentandosi in coppia dalle 18 alle 20, alla biglietteria della mostra sarà possibile usufruire della promozione due al prezzo di uno. Potranno entrare due persone con un solo biglietto intero da 13 euro (la biglietteria chiude alle 20, mentre la mostra è visitabile fino alle 21).

Si potrà usufruire della stessa promozione anche acquistando il biglietto online per le fasce di visita dalle 18 alle 20: basterà acquistare un biglietto intero a 13 euro, senza ulteriori riduzioni, e aggiungere un biglietto "Gratuito San Valentino". Le altre riduzioni non sono previste, tranne per le categorie che prevedono gratuità.

Il 14 febbraio sono, inoltre, previste anche due visite guidate a partenza fissa, alle 18 e alle 19 al costo di 6 euro per ciascun partecipante da aggiungere al biglietto d’ingresso alla mostra. I posti sono limitati: 25 persone per ciascun turno di visita, è pertanto consigliata la prenotazione al linkhttps://www.ticketlandia.com/m/event/i-creatori-dell-egitto-eterno, dove si può acquistare sia il biglietto per la mostra che per la visita guidata. I visitatori dovranno presentarsi all’ingresso 10 minuti prima.

In occasione della Festa della donna, mercoledì 8 marzo, e della Festa del papà, domenica 19 marzo, è previsto il biglietto ridotto a 11 euro rispettivamente per tutte le donne e per tutti i papà accompagnati dai figli di qualsiasi età che pagheranno un biglietto corrispondente alle tariffe previste.

Nei prossimi mesi proseguono le iniziative per approfondire la conoscenza dell'antico Egitto e dei reperti esposti in mostra.

Sono state programmate nuove date per le visite guidate a partenza fissa con guide specializzate della durata di 60 minuti, con partenza alle 10, rivolte alle famiglie, e pertanto programmate durante le vacanze scolastiche: mercoledì 22 febbraio, giovedì 6, venerdì 7, lunedì 24 e martedì 25 aprile, lunedì 1 maggio (25 posti per turno, è consigliata la prenotazione al linkhttps://www.ticketlandia.com/m/event/i-creatori-dell-egitto-eterno dove si può acquistare il biglietto per la visita e per la mostra)

Le visite guidate a partenza fissa hanno un costo di 6 euro da aggiungere al biglietto d’ingresso alla mostra. E' necessario presentarsi all’ingresso 10 minuti prima dell’inizio della visita.

Archeofamily è la proposta rivolta alle famiglie per visitare la mostra "I creatori dell'Egitto eterno" che offre percorsi adatti ad adulti e bambini accompagnati da guide specializzate. L'iniziativa è rivolta a gruppi fino a un massimo di 25 persone: può essere l'occasione per organizzare un'esperienza formativa e arricchente con famiglie di amici per scoprire usi e tradizioni degli antichi egizi.

E' possibile scegliere tra due modalità di visita: Archeofamily della durata di un'ora per un costo complessivo di 100 euro, oppure la stessa tipologia di visita ma con in più un laboratorio da 30 minuti a cui potranno partecipare attivamente anche gli adulti al costo di 120 euro.

Per gli adulti che parteciperanno è riservato un biglietto ridotto da 11 euro, per i bambini invece è previsto un biglietto da 5 euro, da aggiungere al prezzo della visita.

I posti sono limitati a 25 persone per visita.

Prenotazione obbligatoria.

Call center: +39 0444 326418

biglietteria@mostreinbasilica.it

Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

https://www.mostreinbasilica.it/it/