Mostra d’arte contemporanea a Villa Valmarana ai Nani

Villa Valmarana ai Nani partecipa al progetto “Le Mostre Diffuse in Veneto - The Land of Venice” in collaborazione con Arte Laguna Prize. Arte Laguna Prize è un concorso internazionale di arte contemporanea con sede a Venezia, che promuove artisti di tutto il mondo. Dopo la rassegna delle opere degli artisti finalisti all’Arsenale nel 2021 per la XVI edizione del concorso, le opere esposte sono state allestite in diverse dimore venete, fra cui Villa Valmarana. In questo modo è stato possibile

estendere l’esposizione sia in senso temporale che in senso spaziale, valorizzando e rafforzando il rapporto tra Venezia e la terraferma veneta.

Da sabato 14 marzo a lunedì 31 ottobre 2022, sarà possibile ammirare cinque opere su tela di Brigitta Rossetti al piano nobile della Palazzina di Villa Valmarana. Le opere compongono la mostra temporanea “Rifrazioni”, in cui l’arte ha origine da un punto fisso che poi si espande e fluisce in infinite sfaccettature. Si crea così in Villa Valmarana un dialogo armonico e cromatico, delicato e potente insieme, tra il passato e il contemporaneo, tra gli affreschi dei Tiepolo e la pittura materica di Brigitta Rossetti.

Brigitta Rossetti è un’artista piacentina, finalista dell’edizione 2021 di Arte Laguna Prize. La sua arte è caratterizzata dalla “ricerca dell’essere umano” e dal “rapporto che lega l’uomo artista all’arte stessa”, che Brigitta Rossetti esprime nella sperimentazione di differenti tecniche artistiche: dalla pittura, all’installazione, alla videoarte.

RIFRAZIONI IN VILLA VALMARANA

Mostra d’arte contemporanea in collaborazione con Arte Laguna Prize

Opere di Brigitta Rossetti in Palazzina di Villa Valmarana

14 maggio - 31 ottobre 2022

L’accesso alla mostra è compreso nel biglietto giornaliero di ingresso a Villa Valmarana.

Per informazioni:

info@villavalmarana.com

0444-321803