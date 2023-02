Mostra Creatori dell'Egitto Eterno, visita guidata

L’attesa mostra "I creatori dell'Egitto eterno. Scribi, artigiani e operai al servizio del faraone", allestita in Basilica palladiana tra il 22 dicembre 2022 e il 7 maggio 2023 esplora un aspetto della civiltà egizia non del tutto noto al grande pubblico.

I circa 180 reperti presentati e provenienti dal Museo Egizio di Torino e dal Louvre di Parigi includono statue, sarcofagi, ostraka, papiri, bassorilievi, anfore, amuleti, strumenti musicali, che permettono di ricostruire la vita quotidiana degli abitanti di Deir-el Medina, cioè di quegli artigiani che con la loro intensa e attività hanno contribuito a rendere grande l’Antico Egitto.

Sono i disegnatori, gli scribi, gli scultori che lavoravano per costruire e decorare le tombe dei faraoni nelle Valli dei Re e delle Regine e dei loro stessi cimiteri, modellando l’antica civiltà nata sulle rive del Nilo.

Sono presenti anche dei pezzi di rilievo come una parte del corredo della regina Nefertari, sarcofagi e preziosi strumenti di lavoro.

La mostra, curata dal direttore del Museo Egizio Christian Greco, da Corinna Rossi, professore associato di Egittologia al Politecnico di Milano, da Cédric Gobeil e Paolo Marini, egittologi e curatori del Museo Egizio, restituisce meravigliosamente uno spaccato della vita quotidiana nell’antico Egitto, con una particolare attenzione su Deir el-Medina, il villaggio, fondato intorno al 1500 a.C.

