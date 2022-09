Mostra Artigianato Alto Vicentino: Festa del mais Marano e vetrina delle eccellenze del territorio

Sabato 8 ottobre apertura alle 9.30 e chiusura alle 22 per gli stand fieristici e alle 24 per “Food&Drinks”. Domenica 9 ottobre apertura alle 9.30 e chiusura alle 20 per gli stand fieristici e alle 22 per “Food&Drinks”.

Quando Dal 07/10/2022 al 09/10/2022 Sabato 8 ottobre apertura alle 9.30 e chiusura alle 22 per gli stand fieristici e alle 24 per “Food&Drinks”. Domenica 9 ottobre apertura alle 9.30 e chiusura alle 20 per gli stand fieristici e alle 22 per “Food&Drinks”.

Tutto è pronto per il ritorno in grande stile della Mostra Artigianato Alto Vicentino. Dal 7 al 9 ottobre 2022, negli oltre 3.000 metri quadrati di padiglioni nel Piazzale Pubblici Spettacoli in viale Europa a Marano Vicentino, andrà in scena la 48ª edizione della prestigiosa vetrina dedicata alle imprese artigiane e alle attività commerciali.

Confermate, anche in questo 2022, la sezione “Food&Drinks” dedicata all’enograstronomia, e la fortunata concomitanza con la Festa dei Mais Marano, giunta alla 26ª edizione.

La 26ª Festa del Mais Marano

Lo stand gastronomico della Festa dei Mais Marano aprirà alle 18.30 del 7 ottobre.

Sabato 8 ottobre stand e museo contadino gestito dalla “Valigia dei Ricordi” apriranno alle 11.30. Alle 16.30 spazio al convegno “Il pane” con l’esperto panificatore Giancarlo Dotto.

Domenica 9 ottobre alle 10 arriveranno in Mostra la sfilata dei trattori e la rievocazione storica, seguiti dalla Santa Messa e dall’apertura, fino a sera, dello stand gastronomico.

Gli eventi

Come sempre, la Mostra Artigianato Alto Vicentino offre una serie di eventi adatti a tutte le fasce di età.

Venerdì sera e domenica pomeriggio la discoteca Hollywood by XXI Settembre di Schio propone esibizioni e prove pratiche di tango argentino, flamenco, baciata, salsa, liscio, country e boogie boogie.

Sabato alle 20 è in programma una verticale del Valpolicella Classico Superiore della cantina Zým?, condotta dall’enologo e titolare della cantina Celestino Gaspari. Per iscriversi, contattare entro le ore 19 del 6 ottobre 2022 la Bottiglieria Canova di Marano Vicentino, in via 4 Novembre 55: tel. 0445 621571 (da lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30); mail bottiglieria.canova@gmail.com.

Domenica alle 16.30 tutti i bambini sono invitati allo spettacolo “Tolon e Bacicia”di Flavio il Burattinaio della compagnia “Viva i burattini”: uno show di burattini, ma anche di magologia e ventriloquismo.

Bambini protagonisti anche dei laboratori creativi e delle letture animate proposti sabato dalle 15 alle 21 e domenica dalle 10 alle 19, nel padiglione “Food&Drinks”, dall’associazione “Ambarabàciccìlibrò”.

Gli orari di apertura

L’inaugurazione è in programma venerdì 7 ottobre alle 18. In questa serata, tra tutti i visitatori che compileranno l’apposita scheda consegnata all’ingresso, verrà estratto, alle ore 22, il vincitore di un computer portatile offerto dal Comitato. Gli stand fieristici chiuderanno alle 22, l’area “Food&Drinks” alle 24.

Sabato 8 ottobre apertura alle 9.30 e chiusura alle 22 per gli stand fieristici e alle 24 per “Food&Drinks”.

Domenica 9 ottobre apertura alle 9.30 e chiusura alle 20 per gli stand fieristici e alle 22 per “Food&Drinks”.

L’ingresso è sempre gratuito.