Montmartre a Marostica: domenica una mostra a cielo aperto

Montmartre a Marostica. Ritorna domenica 1 maggio in Piazza degli Scacchi l’iniziativa dedicata agli artisti del territorio che trasforma il centro storico in una mostra a cielo aperto. Lo scenario è quello di uno dei borghi più affascinanti d’Italia e le opere sono il frutto di numerosi talenti che provengono dall’Associazione Artez di Tezze sul Brenta e da altre realtà del comprensorio.

“I visitatori potranno immergersi in una atmosfera davvero unica, fra tanta arte e bellezza – spiega Ylenia Bianchin, assessore al turismo e alle attività produttive del Comune di Marostica – Come Amministrazione abbiamo voluto riprendere questa tradizione perché crediamo nel meraviglioso potere dell’arte di valorizzare il nostro centro storico, già ricco di attrattive. Sarà un’occasione per conoscere le diverse espressioni artistiche locali e per gli stessi artisti di promuovere il proprio lavoro”.

L’esposizione, promossa dal Comune di Marostica in collaborazione con Confcommercio Marostica, si terrà dalle 9.30 alle 18.00. Ingresso libero.