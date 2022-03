Ritorna "Montecchio Medievale - La Faida", la storica disfida tra le casate dei Montecchi e dei Capuleti nella suggestiva cornice dei Castelli.



In attesa del grande evento di domenica 1° maggio, la Città di Montecchio Maggiore invita ai seguenti appuntamenti:

Venerdì 29 aprile, ore 20.30

SHAKESPEARE IN VENETO - DA DA PORTO A MENEGHELLO

Cena con lettura/spettacolo di Pino Costalunga. A cura di Ristorante Castelli Giulietta e Romeo e Pro Loco Alte Montecchio nel 400° anniversario della morte di William Shakespeare

Sabato 30 aprile, ore 20.30

CENA MEDIEVALE ALL'APERTO TRA LE MURA DEL CASTELLO

Menù a tema tra armigeri e giullari, a cura di Ristorante Castelli Giulietta e Romeo e gruppi di rievocazione storica.

Domenica 1 maggio, ore 11.00

RIEVOCAZIONE STORICA

Dame e cavalieri, musici, danzatori e falconieri allieteranno la giornata, giullari e saltimbanchi si esibiranno ovunque con giochi e scherzi. Il mercato medievale fedelmente ricostruito farà scoprire gli antichi mestieri. Spettacoli e intrattenimenti tra le mura del castello culmineranno nell'attesa elezione di Giulietta e Romeo 2016, ambitissimo titolo conteso da ragazze e ragazzi tra i 15 e i 25 anni.

Con l'occasione sarà possibile visitare anche "Le Priare", un luogo suggestivo e senza tempo. Un complesso di grotte scavate per l'estrazione della pietra impiegata nei secoli come materiale da costruzione, nel corso del Medioevo anche per la realizzazione dei castelli.

Visite guidate 1 Maggio dalle ore 10.00 alle 19.00. Ingresso € 3,00, ridotto € 1,50 (under 18, over 60).

Sabato 28 maggio, ore 21.00

TRA LEGGENDA E SCIENZA. I MISTERI DEI CASTELLI DI GIULIETTA E ROMEO

Serata pubblica con conferenza e presentazione dei risultati delle ricerche condotte dall'Associazione Culturale Orizzonti Paranormali.

Ingresso libero.