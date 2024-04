"Montecchio Medievale: La Faida tra Montecchi e Capuleti", rievocazione storica ai Castelli di Giulietta e Romeo

"Montecchio Medievale – La Faida" ritorna a Montecchio Maggiore per la sua 23esima edizione, rievocando le storiche faide tra le famiglie Capuleti e Montecchi. L'evento inizia il 28 aprile con "La faida si svela", dove due cortei partendo da diverse località si uniscono in Piazza Marconi per uno spettacolo teatrale che include sbandieratori, giocolieri e musici, simbolizzando il conflitto tra le due famiglie. Le celebrazioni proseguono il 30 aprile e il 1° maggio, con il culmine delle festività il 1° maggio presso i castelli di Giulietta e Romeo, dove si svolge la riconciliazione tra i Montecchi e i Capuleti. Gli stand gastronomici saranno aperti il 1° maggio, con una vasta selezione di piatti e bevande tradizionali.

Domenica 28 Aprile 2024

"La faida si svela"

Piazza Marconi - dalle ore 20.00 alle ore 22.00

Alle ore 20.00, due cortei partiranno dalla Chiesa di San Pietro Apostolo e dalla Località Valle di Montecchio Maggiore, rappresentando le storiche famiglie dei Capuleti e dei Montecchi. I cortei si congiungeranno in Piazza Marconi per uno spettacolo teatrale che includerà l'accoglienza del principe, accompagnato da spettacoli dal vivo con sbandieratori, giocolieri e musici, simboleggiando la divergenza tra Capuleti e Montecchi

Martedì 30 Aprile 2024?

"Contro la Violenza e l'Odio". Piazza Marconi - dalle ore 20.30 alle ore 22.00. Nel sagrato della Chiesa si Santa Maria e San Vitale di Montecchio, la comunità si riunirà per partecipare al secondo momento teatrale: il dramma del funerale dei giovani Giulietta e Romeo. Questo evento trasmetterà un potente messaggio.?

Ristorante castelli di Giulietta e Romeo: Un viaggio nel passato con musici, crociati, mangiafuoco e nobili di casate scomparse, attorno a un tavolo imbandito di cibo dal sapore antico. Un'esperienza gastronomica d'altri tempi in un'atmosfera incredibile! PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 0444 1792115 380 7034053 (anche Whatsapp)?

Mercoledì 1 Maggio 2024

“Montecchio Medievale - La Faida”

Area Castelli - dalle ore 11.00 alle ore 19.00

Nella suggestiva scenografia naturale dei magnifici castelli di Giulietta e Romeo, avverrà la riconciliazione delle due storiche famiglie. La giornata culminerà con l'elezione dei nuovi "Giulietta e Romeo 2024" e spettacoli medievali che intratterranno il pubblico tra i due castelli fino al tramonto. Sarà disponibile una ricca scelta culinaria offerta da storiche bancarelle, all'insegna della gastronomia medievale. Mercanti ed artigiani porteranno i visitatori in un emozionante viaggio alla scoperta degli antichi mestieri. Falconieri e combattenti, con le loro dimostrazioni e spiegazioni, soddisferanno la curiosità delle menti più avide di conoscenza.?

Le Priare: Dalle ore 11.00 alle ore 19.00. Visite guidate al suggestivo complesso di cave sotterranee denominato Priare che si trova sulla sommità della dorsale collinare di Montecchio Maggiore, poco sotto al castello di Giulietta (della Bellaguardia). Un viaggio a ritroso nel tempo.