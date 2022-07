Montecchio Marittima: nasce una spiaggia nell'area dell'ex discoteca Boom

Da mercoledì 3 a domenica 7 agosto, nell’ambito delle iniziative di Estate d’Eventi 2022, torna “Montecchio Marittima”. Il festival musicale nella nuova location dell’ex discoteca Boom. Un’area più grande e agevole da raggiungere, grazie anche ai parcheggi gentilmente concessi da Sorelle Ramonda, Gruppo Tosano e GT Trevisan, dove verrà allestita la spiaggia artificiale che animerà le serate montecchiane di inizio agosto con tanta musica, sport, area bimbi e food truck.

Cinque giorni di festa che non mancheranno di richiamare, come a ogni edizione, appassionati da tutto il Veneto e non solo. Si parte mercoledì 3 agosto con DJ Matrix, disk jokey vicentino di fama nazionale e internazionale; il 4 agosto torna alla consolle Yano, presenza fissa a Montecchio Marittima fin dalla sua prima edizione. Venerdì 5 agosto, Radio Piterpan, media partner del festival, presenta “Asbronzatissimi”; sabato 6 agosto si balla sulle note dei pezzi più amati degli anni ‘90 con “90Wonderland”, l’evento dedicato ai “nineties” più famoso d’Italia, e domenica 7 agosto si chiude in bellezza a ritmo di reggaeton con “Besame”, format ideato e nato a Villa Bonin e oggi affermato in tutto il Nord Italia.

Montecchio Marittima non è solo musica: tutte le sere, dalle ore 19:00 alle 21:00, si terrà il consueto torneo di beach volley, organizzato da Debora Ghiotto e Lisa De Antoni, che quest’anno ha registrato il tutto esaurito con ben 80 atleti iscritti. Sempre alle 19:00 si accenderanno i fuochi dell’area food truck, e vicino sarà allestita l’area bimbi con i gonfiabili per il divertimento dei più piccoli.

L’ingresso sarà con un’offerta libera di minimo 1 euro. L’intero ricavato andrà devoluto all’associazione “Gruppo Solidarietà Montecchio Maggiore”, impegnata nell’assistenza a famiglie e persone anziane in difficoltà.