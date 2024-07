Chris Cain, l'icona del blues al Castello di Romeo

Sabato 27 luglio l’icona del blues contemporaneo incanterà con la sua chitarra il Castello di Romeo di Montecchio Maggiore (Vicenza).

Chris Cain è uno dei migliori chitarristi blues al mondo, dallo stile inconfondibile, raffinato e passionale. La grande intensità che esprime sul palco è il riflesso delle sue radici, metà greche e metà afroamericane. Cain ha all’attivo più di trent’anni di tournée e quindici album e in questo tour europeo sarà accompagnato dalla strepitosa band di Luca Giordano.



Ad aprire la serata ci saranno due grandi nomi del blues italiano: MARCO PANDOLFI e ALBERTO VISENTIN BAND.



Inizio concerti alle ore 21.00

Ingresso: 10 euro. Posti limitati.



I biglietti sono acquistabili:

- alla Pro Loco di Montecchio Maggiore (via dei Trozi 2) dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00 (tel. 0444 696546 - 340 0796224)

- Sabato 20 luglio durante l'evento CATFISH STRILLA IL BLUES al Giardino della Biblioteca Comunale di Montecchio Maggiore (ingresso gratuito)

- Direttamente la sera del concerto presso la biglietteria del Castello di Romeo



Per informazioni: majorismmlive@gmail.com