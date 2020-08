Montecchio Maggiore: cinema al castello di Romeo

Cinema all'aperto nel castello di Romeo a Montecchio Maggiore

Programma

12 AGOSTO mercoledì: CATTIVE ACQUE

(USA, 2020) di Todd Haynes, con Mark Ruffalo e Anne Hathaway. Drammatico (durata 126)

Basato su una storia vera. L’avvocato Robert Bilott è difensore delle imprese di Cincinnati, in Ohio. Un giorno il contadino Wilbur Tennant, suo vecchio conoscente, gli chiede aiuto per dimostrare che la morte delle sue 190 mucche sia colpa del colosso della chimica Dupont che da decenni sta scaricando rifiuti tossici nel lago delle cui acque si abbeverano le mucche. Bilott Inizia così una lotta legale lunga quasi vent'anni per cercare di salvare circa 70 mila cittadini a rischio avvelenamento a causa della contaminazione, mettendo a repentaglio sua carriera, la sua famiglia e la sua stessa vita.



16 AGOSTO domenica: 18 REGALI

(Italia 2020) di Francesco Amato, con Benedetta Porcaroli, Vittoria Puccini, Edoardo Leo. Biografico, drammatico (durata 115)

Elisa a 40 anni muore a causa di un male incurabile, lasciando il marito e la figlioletta di solo un anno. Ma prima, sapendo di non avere speranze di vita, pensa a come restare vicino alla piccola dopo la sua morte. È così che ad ogni suo compleanno Anna riceve un regalo dal padre per conto della madre, fino alla maggiore età. Con questi diciotto regali Elisa dimostra a sua figlia che lei c'è e che le è accanto. Ma il giorno in cui compie 18 anni, Anna, invece di presenziare alla sua festa organizzatela dal padre, decide di fuggire ribellandosi. Girovagando triste e piena di pensieri, Anna non si accorge che una macchina corre dritta verso di lei, investendola…



19 AGOSTO mercoledì: LA SFIDA DELLE MOGLI

(UK, 2019) di Peter Cattaneo, con Sharon Horgan e Kristin Scott Thomas. Commedia, drammatico (durata 110)

Il film è la storia di alcune donne che si ritrovano a trascorrere la loro vita in una base militare a causa del lavoro dei loro mariti soldati, tra monotonia e attesa. Mentre i mariti sono in Afghanistan, Kate, moglie di un colonnello, si offre di aiutare Lisa, nominata responsabile delle attività ricreative. Compassata e classica l'una, informale e pop l'altra, Kate e Lisa si scontrano su tutto. A metterle d'accordo è finalmente il progetto di un coro. La musica si rivela un vero balsamo per le donne della base, un progetto che le porterà più lontano di quanto pensassero e più vicine ai rispettivi consorti.



23 AGOSTO domenica: ONWARD OLTRE LA MAGIA

(USA, 2020) di Dan Scanlon. Animazione, avventura (durata 112)

In un mondo fantastico, i fratelli elfi adolescenti, Ian e Barley Lightfoot, una volta compiuti entrambi sedici anni, ricevono dalla madre un dono molto particolare, che il padre morto aveva riservato per loro: un bastone magico che riporterà in vita per un giorno il loro genitore. Ian riesce ad attivare il potere del bastone solo a metà e riporta indietro solo la parte inferiore del padre. I fratelli - e il loro papà a metà - si imbarcano allora in una straordinaria avventura: hanno 24 ore di tempo per trovare il modo di vedere il padre “per intero” e scoprire se esista ancora un po’ di magia nel mondo.



30 AGOSTO domenica: CRIMINALI COME NOI

(Argentina, Spagna, 2019) di Sebastián Borensztein, con Ricardo Darín e Luis Brandoni. Avventura, commedia (durata 116)

Il film, basato sul romanzo "La notte degli eroici perdenti" di Eduardo Sacheri è ambientato nel 2001 in una cittadina sperduta nei pressi di Buenos Aires, dove alcuni amici sognano di acquistare alcuni silos abbandonati e fondare una cooperativa agricola. Dopo aver raccolto il denaro sufficiente, però, con la crisi economica incombe, vengono truffati dal direttore della banca e da un legale, finendo per perdere tutti i loro soldi, tra cui i pochi risparmi di una vita. Non volendo arrendersi così, decidono di vendicarsi del danno subito, improvvisarsi criminali e "rubare in casa di ladri"…



2 SETTEMBRE mercoledì: HAMMAMET

(Italia 2020) di Gianni Amelio, con Pierfrancesco Favino e Livia Rossi. Biografico, drammatico (durata 126)

Hammamet, fine del secolo scorso. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Bettino Craxi ha lasciato l'Italia, condannato per corruzione e finanziamento illecito con sentenza passata in giudicato. Accanto a lui ci sono moglie e figlia, mentre il secondogenito è in Italia a "combattere" per riabilitarne l'immagine e gestirne l'eredità politica. Nel suo "esilio volontario" lo raggiungono in pochi: Fausto, il figlio dell'ex compagno di partito Vincenzo suicida dopo essere stato inquisito dal Giudice, e un Ospite suo "avversario, mai nemico". Sono gli ultimi giorni di una parabola umana e politica che vedrà il Presidente dibattersi fra malattia, solitudine e rancore: e la sua ultima testimonianza è affidata alle riprese di Fausto che nello zaino, oltre alla telecamera, nasconde una pistola.