Montecchio: Giornata del Turismo diffuso

Indirizzo non disponibile

I ragazzi della Pro Loco Alte Montecchio accompagneranno i turisti alla scoperta di ben quattro siti: Priare, Terrazza del Castello di Giulietta, Villa Cordellina e Spazio Remo Schiavo, Casa Fin Schiavo. A questi si aggiungeranno il Museo delle Forze Armate 1914 - 1945 e il Garage Storico del Comune di Montecchio Maggiore, che saranno visitabili in autonomia.

Sul colle si partirà con la visita del complesso delle Priare, con un particolare focus sull’utilizzo delle cave come rifugio. L’Associazione Culturale “La Gavetta”, in collaborazione con il Museo delle Forze Armate 1914-1945, per l’occasione rievocherà un rifugio antiaereo della Seconda Guerra Mondiale gestito dal personale dell’U.n.p.a. La visita proseguirà sulla terrazza del Castello di Giulietta dove si potrà ammirare l’incantevole vista sugli altri castelli del territorio.

Ai piedi del colle i visitatori scopriranno gli spazi di Villa Cordellina, i suoi bellissimi giardini e il salone interno affrescato dal Tiepolo. Il percorso si concluderà con la visita dei rustici e dello spazio legato all’accademico olimpico Remo Schiavo.

Dai rustici di Villa Cordellina ci si sposterà infine a Casa Fin Schiavo per assistere allo spettacolo della Compagnia “La Filigrana”: Anno 1630. A Montecchio arrivò la peste!”

Anche quest’anno La Pro Loco ha organizzato la Giornata del Turismo Diffuso, giunta alla sua terza edizione. Dalle 10.00 alle 19.00 di Domenica 23 maggio, tutti i partecipanti potranno vedere, gustare e visitare “Tutto il bello che c’è nella nostra città”. Anche quest’anno l’ingresso ai siti turistici inseriti nella manifestazione è gratuito (previa prenotazione).

Modalità di visita:

Percorso sul colle: Info Point Priare (partenza visite ogni mezz’ora, dalle 10:00 alle 18:30) Percorso ai piedi del colle: Ingresso Villa Cordellina (partenza visite ogni ora, dalle 10:00 alle 18:00) Le visite si svolgeranno nel rispetto delle norme anticovid

Info & Prenotazioni:

Prenotazione obbligatoria (entro venerdì 21 maggio)

info@prolocoaltemontecchio.it

340-0796224