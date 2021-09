In occasione dell’Ottobre Rosa (mese internazionale della prevenzione del tumore al seno) il Comitato Andos Ovest Vicentino, l’Amministrazione comunale di Montebello Vicentino (in collaborazione con la stessa Andos e il Gruppo Podistico Montebello) propone “Montebello cammina in rosa”, manifestazione podistica ludico-motoria il cui ricavato sarà devoluto al servizio di sostegno psicologico che l’Andos offre alle donne colpite dalla malattia durante le fasi pre e post-intervento.

Camminata in rosa a sostegno dell’Andos, appuntamento sabato 2 ottobre, con partenza dalle 14,30 alle 15 dal Piazzale del Donatore e la possibilità di percorrere un percorso di 3 o 6 km su terreno pianeggiante. La quota di partecipazione è di 10 euro per il biglietto intero, 2 euro fino ai 14 anni e 9,50 euro per i soci FIASP. I primi 500 iscritti riceveranno la maglietta della manifestazione.

“Con questa manifestazione intendiamo sostenere concretamente l’Andos Ovest Vicentino, ma anche lanciare un messaggio sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce di questa malattia”, afferma l’assessore al sociale, Mirka Pellizzaro.

“Lo sport è da sempre un veicolo importante per i messaggi di solidarietà – sottolinea l’assessore allo sport, Stefano Valente – e lo è anche in questo caso. Camminiamo insieme per una giusta causa”.