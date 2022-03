Monte Zebio: in inverno tra natura e storia, venerdì escursione impegnativa

Il Monte Zebio, aspra montagna situata a Nord dell'abitato di Asiago ricopre un grande interesse storico legato agli eventi bellici della Prima Guerra Mondiale ben descritti anche da Emilio Lussu nel suo libro "Un anno sull'Altipiano".

Lungo gran parte del nostro itinerario, potremo osservare testimonianze dell’intensa attività umana relative alla costruzione di opere di fortificazione e difesa.

Il percorso, oltre ad assumere una notevole rilevanza storica, offre anche interessanti aspetti di carattere naturalistico, come le ampie foreste di abete, purtroppo fortemente danneggiate nel 2018 dalla Tempesta Vaia, i pascoli di alta montagna, le pozze d’alpeggio e la ricca fauna caratteristica di questi ambienti, che potremo scoprire grazie alle numerose impronte lasciate sul manto nevoso.

Escursione adatta a chi ha un buon allenamento alle camminate di più ore e con dislivelli positivi e negativi oltre i 500 m. in montagna.

ESCURSIONE AL MONTE ZEBIO

venerdì 4 marzo 2022, -Asiago -Altopiano di Asiago

RITROVO: ore 9.00 Bar della Vecchia Stazione di Asiago poi breve spostamento auto propria

DURATA ESCURSIONE: giornata intera

DIFFICOLTA': *** MEDIA / impegnativa per il dislivello e la lunghezza dell'itinerario e la difficoltà su neve

E -escursionistica

DISLIVELLO: 650 m D+

SPOSTAMENTO: con mezzo proprio

PRANZO: al sacco (non ci sono punti d'appoggio)

ulteriori INFO: www.guidealtopiano.com/it/eventi

--------------------------------------------------------------------

COSTO ESCURSIONE:

25€ comprensivi di guida e visita guidata

--------------------------------------------------------------------

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.30 DEL GIORNO PRIMA

Cliccare su parteciperò non è sufficiente per iscriversi all'escursione.

Per iscriversi potete:

Telefonare al numero 340.7347864 WhatsApp

Mandare una mail a info@guidealtopiano.com

Mandare un WhatsApp al numero 349.7846205

--------------------------------------------------------------------

MATERIALE OBBLIGATORIO:

- MASCHERINA

- GEL IGIENIZZANTE

- scarponcini da trekking

- zaino

-pranzo al sacco

- vestiario adeguato alla stagione in

montagna

- borraccia con sufficiente ACQUA

- berretto e guanti

- impermeabile/antivento e piumino

- protezione solari e occhiali da sole