Monte Zebio: escursione guidata “sui luoghi di Mario Rigoni Stern”

Ascensione verso Monte Zebio, la zona amata dallo scrittore Mario Rigoni Stern, si parrerà in Val Giardini. Natura presente dall’animo selvaggio.

Ricordi di tristi eventi di guerra che cambiarono l’aspetto della montagna e lasciarono un vuoto incolmabile negli uomini.

Da antiche contrade a vecchi e vivi ricordi di un territorio immerso nella Natura.

Sabato 12 Marzo 2022 dalle 9.00 alle 15.30

Meta: Monte Zebio, la sua Natura e la sua Storia. Ecomuseo Grande Guerra

Escursione: difficoltà medio/impegnativa - 12 km circa - percorso ad anello - dislivello positivo 600 m circa

Costo escursione guidata: 20€ - ragazzi sotto i 15 anni: 5€

Eventuale noleggio ciaspole e bastoncini: 10€

P.S.: A discrezione della guida e in base alle condizioni di innevamento, da ciaspolata potrebbe divenire escursione a piedi.

Ora & Luogo di ritrovo: ore 9.00 parcheggio Baita Ristorante al Maddarello

Via Maddarello, 88, 36012 Busa VI

OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE

Contatti: 3333909203 WhatsApp - SMS - telefonate - pontinmichele@gmail.com

Equipaggiamento richiesto: Scarponi da montagna (no moon boot), k-way, vestiario adeguato alla stagione, zaino, borraccia con acqua e snack, guanti, berretto, ghettine per neve, Ramponcino Catenella o chiodini sotto scarpa.

Pranzo al sacco!

Ciaspole e bastoncini (per chi non li ha possibilità di noleggio).

Obbligatori mascherina e gel igienizzante personali.

Guide: Guida Escursionistica Ambientale

Professione esercitata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (G.U. n.22 del 26-1-2013), Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni” Asiago