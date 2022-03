Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Una bellissima escursione che permette di toccare con mano i manufatti storici risalenti alla Grande Guerra.

Trincee, osservatori, crateri di mina: il Monte Zebio è un vero museo all’aria aperta.

Posto nelle immediate vicinanze della conca asiaghese è una cima molto panoramica e tranquilla.

Il Monte Zebio è il nucleo originario dell’Ecomuseo della Grande Guerra. Attorno a questa cima si svolsero durissimi combattimenti, che videro l’esercito italiano tentare di sfondare le munitissime linee austriache, raccontati anche da Emilio Lussu nel celebre “Un anno sull’Altipiano”. Tutta la zona è ricca di testimonianze storiche e numerosi sono i siti recuperati con la creazione del Museo all’Aperto: le numerose trincee e gallerie nella zona di Crocetta di Zebio, linea di difesa inespugnabile e di perfezione costruttiva che costituisce un esempio dell'ingegno umano nella trasformazione di un'altura in apparenza insignificante in un vero e proprio fortilizio. Il sito riveste anche un interesse naturalistico in quanto le opere belliche si trovano nella spettacolare cornice della natura dell’altopiano, fatta di foreste di abete, pascoli di alta quota, pozze d’alpeggio e ricche flora e fauna tipiche di questi ambienti. (Fonte: Musei Altovicentino)

DOMENICA DALLE ORE 08:45 ALLE 13:00

Monte Zebio: dietro le linee nemiche

Evento di Giulio Nicetto - escursioni e trekking in montagna

Biglietti: www.giulionicetto.it

20 marzo 2022, Altopiano di Asiago

RITROVO: ore 8:45 presso il Bar alla Vecchia Stazione di Asiago

RIF. GOOGLE MAPS: Bar della Vecchia Stazione di Asiago

Viale Stazione, 9, 36012 Asiago, VI, Italia.

DURATA ESCURSIONE: giornaliera

DIFFICOLTA': *** medio

DISLIVELLO: 650 m

COSTO ESCURSIONE: 20€

GUIDE: GIULIO NICETTO

- International Mountain Leader -

- Accompagnatore di Media Montagna del Collegio Guide Alpine Veneto -

- Guida Ambientale-Escursionistica -

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRIMA

Per iscriversi potete:

- telefonare, mandare un messaggio whatsapp al 3402216433

- iscrivervi online tramite il link: https://www.giulionicetto.it/

MATERIALE OBBLIGATORIO:

- MASCHERINA

- GEL IGIENIZZANTE O GUANTI

- scarpe da trekking

- zaino

- vestiario adeguato

- borraccia d’acqua

- cappello o bandana

- ramponcini fortemente consigliati