Monte Verena: emozioni in natura, un cancello sul paradiso

Un suggestivo percorso che porta alla scoperta dei pascoli innevati del monte Verena. Tra questi sentieri poco frequentati si può respirare l’aria più pura ed ammirare spazi sconfinati.

Sono luoghi incantati dove d’inverno le mucche cedono il proprio regno al mondo del Selvatico: Galli Cedroni, Lepri alpine e molti altri animali si sono adattati a vivere in questo ambiente di Montagna da migliaia di anni… ben prima che l’uomo portasse quassù i suoi armenti.

Una escursione guidata in cui ci si fermerà ad osservare, curiosare per conoscere questo territorio d’alta quota e la sua evoluzione nel tempo.

Emozioni in Natura: un cancello sul paradiso con Asiago Guide

Domenica 20 marzo 2022 dalle 9.30 alle 13.00

ciaspolata o passeggiata guidata naturalistico- culturale nella zona alta.

META: Malghe del Monte Verena - Altopiano dei Sette Comuni (VI)

A seconda dell’innevamento presente si tratterà di un’escursione a piedi o con l’ausilio di ciaspole.

DIFFICOLTÀ: difficoltà 2 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

Il percorso è ad anello e non presenta particolari difficoltà tecniche, non sono presenti tratti esposti. Si sviluppa tra sentieri di montagna e strade sterrate. Il dislivello in salita è inferiore ai 250 m.

DA PORTARE CON SÉ: scarponi da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua per tutta la durata dell’escursione (almeno 1 litro), un piccolo snack come la frutta secca, occhiali da sole, berretto, guanti.

COSTO: 15€, per l’escursione guidata. 5€ per i ragazzi sotto i 15 anni.

Eventuale noleggio ciaspole e bastoncini: 10€ a persona.

RITROVO: ore 9.30 Monte Verena - info al momento della prenotazione.

INFO E PRENOTAZIONI: 3471836825 (WhatsApp, chiamate), info@asiagoguide.com, www.asiagoguide.com

La prenotazione è obbligatoria.

Obbligatoria dotazione personale di mascherina e gel disinfettante.