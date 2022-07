Monte Verena, dal tramonto alle stelle "cadenti" cena e notte in rifugio a 2000 m.

Dal monte Verena si gode di una visuale fantastica sul vicino Trentino tanto che dall'omonimo forte, il 24 maggio del 1915, partirono due colpi squillanti, metallici, laceranti che attraversarono il cielo intonando il grido di Guerra! L’Italia entra in Guerra contro l’ex alleata Austroungheria.

Dalla cima, al tramonto, godremo di un panorama a 360° verso la Piana di Vezzena e verso la parte sud dell'Altopiano. Dopo la cena presso il rifugio a 2000 m il nostro Astrofilo ci parlerà di stelle, costellazioni, miti e leggende legate alla volta celeste. Per chi vuole possibilità di pernotto e colazione, all'alba del giorno dopo magnifico panorama sulle Alpi



PROGRAMMA DELL'ESCURSIONE 10/08/2022

Ritrovo ore 18.30 ritrovo al piazzale Verenetta (SkiArea Verena 2000) di fronte allo Chalet Grizzly.

All'arrivo al Forte Verena, visita guida alla struttura risalente al Primo Conflitto Mondiale e cena presso il rifugio (con menu alla carta).

Dopo cena Gruppo A, serata con l'Astrofilo.

Gruppo B, serata con l'Astrofilo, pernotto, alba e colazione a 2000m, rientro con la Guida verso le ore 11.30 del 11.08.

Guida: Filippo Menegatti - Guida Storica, Accompagnatore di Media Montagna ed International Mountain Leader

Astrofilo: Vittorio Poli guida GAE e fotografo naturalista.

DETTAGLI TECNICI

Durata dell'escursione: Gruppo A, mezza giornata serale (10.08)

Gruppo B, mezza giornata serale e mezza giornata il giorno seguente con pernotto in rifugio a 1/2 pensione. (10 e 11.08)

Difficoltà: MEDIA

Dislivello: 400 m D+

Tipo di Escursione: STORICA/NATURALISTICA/ASTRONOMICA

COSTI:

GRUPPO A: Escursione guidata/Astrofilo e cena € 50,00 (solo 10.08)

GRUPPO B: Escursione guidata/Astrofilo, pernotto, alba e colazione, vista guidata secondo giorno € 90,00

Cena: Menu alla carta

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00

Telefonare al numero 340.7347864

Mandare una mail a info@guidealtopiano.com

Mandare un WhatsApp al numero 3497846205 con scritto nome cognome e iscrizione all'evento (scrivere se si vuole restare aggiornati tramite WhatsApp sugli eventi)

È TEMPO DI AMMIRARE LA VERA BELLEZZA DEL CIELO STELLATO

Guide Altopiano collabora con Skyscape, un progetto internazionale di valorizzazione del cielo stellato finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale e Interreg V-A Italia - Austria 2014-2020

Vogliamo valorizzare il cielo stellato, inteso come bene collettivo da preservare promuovendo una politica di sensibilizzazione sul tema dell’inquinamento luminoso al fine di sviluppare l’ambito turistico dell’astro-turismo di sempre maggior interesse, non solo per i professionisti.

Asiago ricopre l’importante ruolo di partner capofila, coordinando le attività degli altri tre partner di progetto, due collocati nel territorio italiano e uno in quello austriaco, rispettivamente il Comune di Cornedo all’Isarco, il Comune di Talmassons e Tirol Umweltanwaltschaft.

L’Altopiano con il suo territorio incastonato tra i monti e lontano dall’inquinamento luminoso prodotto dalle grandi città, risulta essere un luogo ottimale per l’osservazione notturna del cielo che nelle notti più limpide si presenta come un vero e proprio mantello stellato. Altre info: www.skyscape.it

ABBIGLIAMENTO RICHIESTO:

Scarponcini da montagna o trekking, pantaloni lunghi, K-way, cappellino e felpa.

Pila o torcia frontale.

Necessario per chi pernotta. (il rifugio è dotato di lenzuola e coperte)



ACCESSORI CONSIGLIATI:

Bastoncini da trekking.

CHI SIAMO - GUIDE ALTOPIANO

Noi "Guide Altopiano" siamo il primo gruppo di guide professionisti dell'altopiano. Siamo Guide locali che operano sul territorio dell'Altopiano dei Sette Comuni dal 2008. L'appartenenza al luogo da parte dei componenti del gruppo assicura una conoscenza intima delle mete proposte ed un approccio profondamente rispettoso verso l'ambiente e la sua storia. Le nostre Guide sono dei professionisti della montagna riconosciuti ed iscritti all'albo della Provincia di Vicenza; si propongono di accompagnare comitive di persone in escursioni e visite guidare sul territorio, come previsto dalla L.R. n.33 del 04/11/2002 e secondo le leggi degli albi professionali di cui fan parte.