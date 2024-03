Notturna vera al monte Verena, ciaspolata al chiaro di luna

Ritrovo alle ore 19.15 adatto anche a chi il venerdì lavora e spesso non riesce a raggiungere l'Altopiano in tempo utile per partecipare a una delle attività delle Guide Altopiano.

Se ami la natura e la montagna: ciaspolata storico - naturalistica con molti spunti fotografici sul bel itinerario che conduce al Monte Verena attraverso boschi e i panorami caratteristici di questi luoghi resi ancora più suggestivi dalla luce lunare. Salendo la facile stradina d'accesso si potrà ben notare il passaggio tra il limite superiore della vegetazione e l'alternarsi di diverse tipologie d'albero.

Giunti alla cima del Monte Verena a quota 2020 m godremo di un bellissimo panorama notturno a 360° gradi, dalle Alpi alla Laguna Veneta.

Visita all'Ecomuseo della Grande Guerra del Forte Verena, struttura italiana costruita tra il 1910 ed il 1914 a 2.020 metri di altitudine sulla sommità dell'omonimo monte a difesa del confine italiano, per questa sua posizione, venne soprannominato dai soldati austroungarici, il "Dominatore degli Altipiani". Faceva parte dello Sbarramento Agno-Assa, III settore - Asiago. Alle ore 3.55 del 24 maggio 1915 dal Forte Verena partì il primo colpo di cannone da parte italiana della Grande Guerra che sancì l'entrata del Regno d'Italia nel primo conflitto mondiale. LA struttura esplorata di notte immerge il visitatore in un ambiente d'altri tempi. Nei pressi della cima, sosta cena c/o rifugio Forte Verena.

Ampi spazi e panorami a perdita d'occhio non mancheranno.

Escursione sulla neve, adatta a chi ha un buon livello di preparazione. Il sentiero semplice e ben segnalato, con una pendenza moderata e un dislivello limitato, circondati da un paesaggio mozzafiato, reso ancor più suggestivo dalle ultime luci del giorno , dalla luce lunare e dal cielo stellato che ci accompagneranno per tutto l'itinerario. La Luna Gibbosa crescente si troverà a 405250 km dalla terra e illuminata al 91% rischiarerà il nostro cammino.

NOTTURNA vera... al monte Verena.

Ciaspolata venerdì 22 marzo 2024, Roana

-Altopiano di Asiago 7 Comuni -



RITROVO: ore 19.15 Ski Area Verena 2000 c/o fronte Chalet Grizzly

DISLIVELLO: 450 m D +

DIFFICOLTA': **medio/impegnativa

SPOSTAMENTO: con mezzo proprio

DURATA: 5 ore comprese le soste e la cena in rifugio

CENA: in rifugio (menù alla carta)

Escursione storico - naturalistica con molti spunti fotografici sul bel itinerario al tramonto. Attraverseremo alcune tra le più suggestive località della zona, fino a raggiungere il bel punto panoramico e ammirare il tramonto. Visiteremo anche la fortezza italiana della Grande Guerra che domina la cima del monte. Rientreremo al punto di partenza con l'apparizione delle prime stelle e luminosi pianeti sopra alle nostre teste.

È TEMPO DI AMMIRARE LA VERA BELLEZZA DEL CIELO STELLATO

Guide Altopiano collabora con Skyscape, un progetto internazionale di valorizzazione del cielo stellato finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale e Interreg V-A Italia - Austria 2014-2020

Vogliamo valorizzare il cielo stellato, inteso come bene collettivo da preservare promuovendo una politica di sensibilizzazione sul tema dell’inquinamento luminoso al fine di sviluppare l’ambito turistico dell’astro-turismo di sempre maggior interesse, non solo per i professionisti.

Asiago ricopre l’importante ruolo di partner capofila, coordinando le attività degli altri tre partner di progetto, due collocati nel territorio italiano e uno in quello austriaco, rispettivamente il Comune di Cornedo all’Isarco, il Comune di Talmassons e Tirol Umweltanwaltschaft.

L’Altopiano con il suo territorio incastonato tra i monti e lontano dall’inquinamento luminoso prodotto dalle grandi città, risulta essere un luogo ottimale per l’osservazione notturna del cielo che nelle notti più limpide si presenta come un vero e proprio mantello stellato.