Escursione nel Monte Pasubio: strada delle 52 Gallerie o della Prima Armata

Questa straordinaria opera militare non mi stanca mai, ogni volta che la si percorre se ne scoprono nuovi scorci, nuove prospettive, verranno date spiegazioni storiche che aggiungono valore all'escursione.

SABATO 19 GIUGNO 2021 DALLE ORE 09:00 ALLE 17:00

Si salirà lentamente, dando la possibilità anche alle famiglie di poterla affrontare, con molte soste esplicative e la possibilta se fortunati di osservare i camosci nel loro habitat ideale, l'alta montagna.

La Strada delle 52 gallerie (o strada della Prima Armata) è una mulattiera militare costruita durante la prima guerra mondiale sul massiccio del Monte Pasubio, nelle Prealpi Vicentine. La strada è un vero e proprio capolavoro d’ingegneria militare, considerando anche l’epoca e le condizioni in cui fu costruita, nonché la rapidità d’esecuzione: i lavori cominciarono il 6 febbraio 1917 e furono conclusi nel novembre 1917. Fu realizzata dalla 33ª Compagnia minatori del 5° Reggimento dell’Arma del genio dell’Esercito Italiano. La strada si snoda fra Bocchetta Campiglia (1.216m) e le Porte del Pasubio (1.930 m) attraversando il versante meridionale del monte, situato al riparo dal tiro dell’artiglieria Austro-Ungarica, caratterizzato da guglie, gole profonde e pareti rocciose.

E' lunga 6,5 km, dei quali 2,3 sono suddivisi nelle 52 gallerie scavate nella roccia. Ogni galleria è numerata e caratterizzata da una propria denominazione. La sua realizzazione fu di grande importanza strategica, in quanto permetteva la comunicazione e il passaggio dei rifornimenti dalle retrovie italiane alla zona sommitale del Pasubio, ove correva la prima linea.

La strada delle 52 gallerie è un percorso praticabile a piedi nel periodo estivo, segnavia 366. È vietato percorrerla in bicicletta, in seguito a numerosi incidenti mortali (contrariamente alla molto più sicura rotabile Strada degli Eroi in Val di Fieno). Questo percorso viene ritenuto interessante sotto vari punti di vista, da quello storico, ingegneristico e paesaggistico.

Il dislivello positivo è di circa 800 metri, la partenza del percorso è presso il parcheggio a pagamento (5 euro giornalieri, solo monete) di Bocchetta Campiglia e la salita a piedi fino al Rifugio Papa dura circa 2 ore e mezza. Prestare attenzione in primavera poiché è possibile trovare ancora neve.

È possibile scendere per la Strada dei Scarubbi, che riporta al parcheggio. Dal Rifugio Papa è anche possibile proseguire verso il Rifugio Vincenzo Lancia o visitare il Dente Italiano. Dallo stesso rifugio è possibile proseguire per il Sentiero Europeo E5 e il Sentiero della Pace.



Difficoltà E (Escursionistico)

Totale ore 6 tra andata e ritorno (per altro itinerario) più la sosta pranzo al sacco oppure in rifugio.

Dislivello positivo 700m

Lungo il percorso un Accompagnatore di Media Montagna iscritto al Collegio Veneto Guide Alpine illustrerà le peculiarità storiche e naturalistiche dei luoghi attraversati.

Costo 20€ adulti, 15€ ragazzi dai 14 ai 16 anni comprensivi di Guida Abilitata

Per informazioni e iscrizioni entro il 18 giugno chiamare il 3402960979 o a scrivere a info@michelesavio.it