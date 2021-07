Monte Fior: tra storia, geologia e natura

Il monte Fior e le Melette di Foza durante la Grande Guerra tra il 1916 e il 1917 furono in "prima linea". Nel 1916 la prima Battaglia delle Melette e poi nel 1917 con la battaglia d'arresto, tutto il territorio fu teatro di cruenti scontri. Oggi invece regna pace e tranquillità, pascolano ovini e bovini e i prati non sono più campi di battaglia, ma rigogliose malghe.

Le caratteristiche "Corone di roccia" di rosso ammonitico in contrasto cromatico con i verdeggianti pascoli rendono la zona unica nel suo genere. Dal monte Fior 1824 m.s.l.m. godremo di un punto panoramico eccezionale dove il nostro sguardo potrà spaziare a 360° . A ovest la conca Altopianese con in primo piano Gallio, poi Asiago, Camporovere, Canove, oltre a una magnifica panoramica di tutta la zona alta, Portule, Cima Larici, Cima XI e XII, Ortigara, Caldiera.

Venerdì 6 agosto 2021, Altopiano di Asiago

RITROVO: ore 8:45 c/o MECF Museo Etnografico della Comunità di Foza, in via Roma 1 a Foza (seguirà breve spostamento con auto propria)

DURATA ESCURSIONE: giornata intera

DIFFICOLTA': * medio/impegnativo

DISLIVELLO: 250 m D+

SPOSTAMENTO: con mezzo proprio per circa 15 minuti su strada asfaltata.

PRANZO: al sacco

ulteriori INFO: www.guidealtopiano.com/it/eventi

--------------------------------------------------------------------

COSTO ESCURSIONE EVENTO: 20€ comprensivi di guida e visita guidata

Ragazzi sotto i 15 anni: 10€

GUIDA:

FILIPPO MENEGATTI

- Accompagnatore di Media Montagna del Collegio Guide Alpine Veneto

- International Mountain Leader UIMLA

--------------------------------------------------------------------

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.30 DEL GIORNO PRIMA

Cliccare su parteciperò non è sufficiente per iscriversi all'escursione.

Per iscriversi potete:

Telefonare al numero 340.7347864

Mandare una mail a info@guidealtopiano.com

Mandare un Whatsapp al numero 3497846205 con scritto nome cognome e iscrizione all'evento (scrivere se si vuole restare aggiornati tramite whatsapp sugli eventi)

--------------------------------------------------------------------

MATERIALE OBBLIGATORIO:

- MASCHERINA

- GEL IGIENIZZANTE

- scarponcini da trekking

- zaino

- vestiario adeguato

- borraccia con sufficiente ACQUA

- cappello o bandana

- k-way

- protezione solari e occhiali da sole

---------------------------------------------

Tutte le attività saranno condotte con il MASSIMO RISPETTO delle limitazioni legate a regolamenti e decreti sul contenimento del nuovo coronavirus SARS-Cov-2. ?? n° limitato di posti ??

