Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Escursione storica sul Monte Cengio: uno dei luoghi simbolo della Grande Guerra in Altopiano di Asiago.

Partenza dall’abitato di Cesuna per poi spostarsi per bellissime vallette e comode forestali verso la zona monumentale del Monte Cengio.

Si percorrerrerà la Granatiera dove ammirare anche le luci del tramonto.

MONTE CENGIO: ESCURSIONE AL TRAMONTO

25 marzo 2022, Altopiano di Asiago

RITROVO: ore 16:45 al parcheggio della pizzeria Baita Azzurra presso Tresche Conca.

DURATA ESCURSIONE: serale

DIFFICOLTA': ** medio/facile

DISLIVELLO: 400 m

SPOSTAMENTO: con mezzo proprio

ulteriori INFO: https://www.giulionicetto.it/



COSTO ESCURSIONE: 20€

GUIDE:

GIULIO NICETTO

- International Mountain Leader -

- Accompagnatore di Media Montagna del Collegio Guide Alpine Veneto -

- Guida Ambientale-Escursionistica -



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRIMA

- telefonare, mandare un messaggio whatsapp al 3402216433

- iscrivervi online tramite il link: https://www.giulionicetto.it/



MATERIALE OBBLIGATORIO:

- MASCHERINA

- GEL IGIENIZZANTE O GUANTI

- pila frontale

- scarpe da trekking

- zaino

- vestiario adeguato

- borraccia d’acqua

- cappello o bandana

- ramponcini fortemente consigliati