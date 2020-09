Escursione nel Monte Cengio: a strapiombo sulla Valle Dell'Astico

Con questa escursione di media difficoltà percorreremo uno degli itinerari più panoramici delle Prealpi Vicentine, dove i valorosi Granatieri di Sardegna si sacrificarono per la patria, dopo essersi trovati accerchiati dagli Imperiali durante l'offensiva di primavera del 1916.

La Granatiera fu scavata in seguito, nel 1917, per fermare prontamente un ulteriore attacco austro-ungarico.

Dislivello positivo 200m per un totale di ore 3 comprese le soste esplicative.

Difficoltà E (Escursionistico)

Lungo il percorso un Accompagnatore di Media Montagna del Collegio Veneto Guide Alpine illustrerà le peculiarità storiche e naturalistiche dei luoghi attraversati.

DOMENICA DALLE ORE 09:00 ALLE 14:00

Monte Cengio - A Strapiombo Sulla Valle Dell'Astico

Chiuppano

Costo 18€ a persona, comprende Guida Abilitata.

Pranzo al sacco oppure in rifugio (costo extra)

Informazioni e iscrizioni entro il 26 settembre 2020 al 3402960979 o info@michelesavio.it