Al Santuario di Monte Berico l’esecuzione del testamento spirituale di Rossini

Il Conservatorio di Musica di Vicenza “Arrigo Pedrollo” annuncia un evento musicale di grande spessore che avrà luogo sabato 7 maggio 2022, alle ore 20.30, nella coinvolgente cornice del Santuario di Santa Maria di Monte Berico: l’esecuzione della “Petite Messe solennelle” di Gioachino Rossini (Pesaro, 1792 - Passy, 1868), nella versione a 4 parti con accompagnamento di 2 pianoforti e harmonium, con il Coro del “Pedrollo” diretto da Francesco Di Giorgio (allievo della classe di Direzione d’orchestra del Conservatorio), Hanna Kim, soprano, Francesca Barone/ Zhang Jiasong, contralto, Sun Yiming/ Lee Jin Bok, tenore, Zhu Junkun, basso, Matteo Dal Toso, primo pianoforte, Nicola Dal Cero, secondo pianoforte, Anna Panozzo, harmonium.

Un’occasione imperdibile per riascoltare l’ultima opera composta da Rossini e suo testamento spirituale, definita dal Pesarese “ultimo dei miei Peccati di vecchiaia” (come ironicamente chiamava i suoi lavori di età senile). Si tratta di una musica intima e meditata, “una messa piccola ma di ampio respiro, solenne ma scritta per un ensemble ridotto ed insolito”: fra i capolavori assoluti della musica del XIX secolo, 14 pezzi (di tanti è composta l’opera) contraddistinti da ricchezza di inventiva armonica e melodica e da grande originalità. Scrive nelle note al programma Alessandro Panozzo, studente al “Pedrollo”, laureato al DAMS di Bologna e firma della rivista online Quinte Parallele:

«È un Rossini che da anni affronta faccia a faccia la morte. Con lucidità e riconquistata leggerezza, benedicendo Dio, si congeda delle sue origini, e, con la sua consueta ironia, si chiede se abbia fatto della musica sacra o della “benedetta” musica, una musica che fa alzare gli occhi al cielo - ma per altri motivi... Non si cura più se abbia forzato o meno la sua natura, se nelle sue opere serie sia venuta meno l’ispirazione artistica, o se ne si avverta la carenza nelle opere religiose. Si accetta puramente per quello che è».

In collaborazione con le classi dei proff. Pier Luigi Comparin, Denia Mazzola Gavazzeni, Laura Martelletto, Maurizio Scarfeo.

Il conservatorio ringrazia l’Istituto Diocesano di Musica Sacra e Liturgica di Vicenza, rappresentato dal direttore Massimo Donadello, che ha gentilmente prestato il prezioso harmonium appartenuto a Monsignor Ernesto Dalla Libera (Zovencedo, 1884 - Vicenza, 1980).