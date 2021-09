In montagna si può andare da soli, si o no?

I recenti episodi di cronaca hanno acceso un ampio dibattito sull'opportunità o meno di intraprendere percorsi in solitaria in media e alta montagna. Come sempre in questi casi non esiste una risposta corretta e una risposta sbagliata, è però opportuno seguire delle regole che riducono i i rischi per chi svolge attività all'aperto in solitaria.

Sempre più spesso si vede gente mal attrezzata e abbigliata, impreparata per affrontare itinerari escursionistici. Ci si affida alle app, allo smartphone, sempre meno al buon senso.

Ecco qualche consiglio utile:

comunica sempre l'itinerario previsto (anche gli eventuali itinerari secondari) ad almeno un parente o un amico fidato comunicando anche dove parcheggerai la macchina;

previsto (anche gli eventuali itinerari secondari) ad almeno un parente o un amico fidato comunicando anche dove parcheggerai la macchina; se al termine della giornata prevedi di arrivare in un rifugio a pernottare, al momento della prenotazione comunica anche a loro da dove provieni e l'orario di massima di arrivo ;

; segui sempre l'itinerario (o gli itinerari secondari) che hai previsto e comunicato;

l'itinerario (o gli itinerari secondari) che hai previsto e comunicato; se all'ultimo minuto decidi di cambiare percorso e la connessione telefonica è assente, lascia un foglio sul cruscotto della macchina comunicando il cambio di programma;

della macchina comunicando il cambio di programma; non ti avventurare da solo fuori dal sentiero per nessun motivo;

fuori dal sentiero per nessun motivo; se puoi, utilizza le app di tracciamento (ad esempio l'app GeoResQ) che, anche in assenza di segnale, riducono comunque il raggio di azione per eventuali ricerche dei soccorritori;

(ad esempio l'app GeoResQ) che, anche in assenza di segnale, riducono comunque il raggio di azione per eventuali ricerche dei soccorritori; indossa vestiti colorati ed evita colori mimetici;

ed evita colori mimetici; oltre alla normale attrezzatura per un'escursione, porta con te una torcia (con delle batterie di ricambio), un telo termico d'emergenza e un fischietto.

A questi consigli bisogna aggiungere, imprescindibilmente, un'ottima dose di buon senso e la consapevolezza che la vera abilità in ambiente impervio è capire quando è il momento di saper rinunciare.

Fonte: Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - CNSAS