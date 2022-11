Mondomotori in Fiera a Vicenza: test drive e convegni

L´universo delle due e delle quattro ruote torna in scena al quartiere fieristico di Vicenza con la dodicesima edizione di Mondomotori, il salone di Italian Exhibition Group dedicato alla mobilità su strada. Il 3-4 dicembre 2022, un appuntamento da segnare in calendario per gli appassionati e i professionisti di settore del Nord-est per una due giorni immersiva fra aree espositive ed eventi esperienziali.

IL NUOVO, L´USATO E I CLUB

Mondomotori rappresenterà le anime della passione automobilistica con il nuovo e l´usato dei concessionari del territorio, i club dei principali marchi, le proposte su fuoristrada, auto sportive e l´area delle auto storiche grazie alla partecipazione di dieci Club ASI del Triveneto. Focus sulle due ruote in tutte le declinazioni con lo spazio dedicato alle ultime novità dal mercato motociclistico con i rivenditori dei brand leader, ai modelli custom in collaborazione con Terre di Moto, all´offroad con i Club Moto Fuoristrada di Vicenza e con la prima apertura al mondo bici e alle forme ecologiche di movimento.

MOBILITÀ SOSTENIBILE: NOVITÀ E TEST DELL´ELETTRICO

Mondomotori riserverà grande attenzione al mondo delle auto elettriche, ibride e plug-in tra novità di mercato dai concessionari e un´area test allestita all´esterno del quartiere fieristico per esaminare le potenzialità dei veicoli. Nasce sotto il segno della mobilità green anche l´iniziativa del Palladian Electric Tour, raduno organizzato in collaborazione con il Tesla Club Italy e AndiamoElettrico.it per domenica 4 dicembre. Per i più piccoli, divertimento sulle minimoto elettriche in una pista gonfiabile nell´area gestita da FMI – Federmoto.

EXPO ED EXPERIENCE

Tra test drive e prove di guida sicura, Mondomotori proporrà un fine settimana ad alto tasso esperienziale anche grazie alle escursioni organizzate dal Club Fuoristrada Vicenza, per vivere l´emozione di un off road a bordo di un fuoristrada in un ambiente dedicato con ostacoli naturali ed artificiali. In fiera anche un´area gaming con video giochi, simulatori e consolle per ricreare virtualmente l´esperienza di guida su auto sportive e fuoriserie.

GLI INCONTRI: PREMIAZIONI E CONVEGNI

Per gli appassionati, la kermesse di IEG sarà inoltre teatro di premiazioni e incontri con atleti ed esponenti dello sport su due ruote anche grazie a Mondomotori HEROES, premio istituito per valorizzare la passione e le gesta di personaggi che hanno saputo elevare il patrimonio della mobilità sportiva. Un calendario di convegni attenderà infine i professionisti con focus dedicati a tutto il mondo dei motori e della viabilità a cura di istituzioni, esperti e aziende per approfondire, conoscere e aggiornarsi su tematiche, regolamenti e prodotti della mobilità.

MONDOMOTORI ABBRACCIA LA PASSIONE DEL NORD EST PER LE DUE E LE QUATTRO RUOTE

• Il 3-4 dicembre, in fiera a Vicenza, il ritorno del salone di Italian Exhibition Group dedicato alla mobilità su strada

• Focus sui veicoli elettrici con le proposte dei concessionari, eventi e simulazioni

• Due giorni di incontri per appassionati e professionisti di settore tra test drive e convegni

DOVE

Quartiere Fieristico di Vicenza

Via dell’Oreficeria, 16 - 36100 Vicenza, Italy

QUANDO

Orari di apertura al pubblico

3 - 4 dicembre 2022

9:00 - 19:00

Orari di apertura per gli espositori

Sabato: 8:00

Domenica: 8:30

COSTO DEL BIGLIETTO

Biglietto in fiera: €15

Biglietto online: €12

Biglietto ridotto: €10

Biglietto raduni/club: €5

Biglietto ditta: €7