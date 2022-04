Mondi lontanissimi al Porto Burci

“Seguimmo per istinto le scie delle comete…”



Mondi Lontanissimi è la nuova rassegna di Porto Burci, organizzata in collaborazione con il Gruppo Astrofili Vicentini “Giorgio Abetti”.

Con la sconfinata intergalattica ambizione che ci contraddistingue, quest’anno ci confronteremo nientepopodimeno che… con L’Universo!

Lo spazio cosmico da sempre esercita un grande fascino sull’uomo e nella nostra epoca sta acquisendo un ruolo sempre più centrale dal punto di vista scientifico, politico, economico e ambientale.

Con l’aiuto di fisici, filosofi, biologi, artisti e altri amici che navigano tra le più disparate discipline, vogliamo offrire un poliedrico spunto di riflessione su passato, presente e possibile futuro dello spazio.

Nel farlo, con tutta la serietà richiesta dal gioco, tenteremo di non smarrire il senso di mistero e di stupore che da sempre ci dona l’alzare gli occhi al cielo.



Qui di seguito gli appuntamenti della rassegna:

A cura del Gruppo Astrofili Vicentini “Giorgio Abetti”.



∗ 9 ??????, ore 17:30

Dott. Filippo Varanini, dott.

Samuel A. Giuliani.



ore 21:00

Concerto Analog Electro.



∗ 26 ??????, ore 21:00

Prof. Sabino Matarrese.



∗ 7 ??????, ore 18:00

Leo Ortolani.



ore 21:00

Set cosmico di Alessio Berto.



∗ 2 ??????, ore 21:00

Dott.ssa Veronica Moronese.



∗ 6 ??????, ore 21:00

Prof. Francesco Marzari.



Con il Gruppo Astrofili Vicentini “Giorgio Abetti”.



∗ 25 ??????, ore 17:30

Prof. Fabio Peserico, filosofo.



∗ 5 ??????, ore 21:00

Alessandro Corrieri, ricercatore.



∗ ?????????

Prof.ssa Nicoletta La Rocca



∗ 21 ?????????, ore 21:00

A cura del Gruppo Astrofili Vicentini “Giorgio Abetti”.



Tutti gli eventi sono gratuiti. Eventuali variazioni o integrazioni del programma saranno pubblicate sui canali di comunicazione di Porto Burci.

Posti limitati, consigliata la prenotazione. La prenotazione ai singoli eventi sarà aperta 10 giorni prima dell'evento stesso.

Per info sulle modalità d'accesso: https://www.portoburci.it/modalita-daccesso/

Per info maggiori sulla rassegna: https://www.portoburci.it/mondi-lontanissimi/



La rassegna Mondi lontanissimi è realizzata in collaborazione con il Gruppo Astrofili Vicentini.