Modellismo e creatività in Piazza San Lorenzo

MODELLISMO E CREATIVITÀ IL 24 e 25 settembre

Sabato 24 e domenica 25 settembre Piazza San Lorenzo ospiterà il mondo del modellismo e della creatività in tutte le sue forme. Sarà un divertente ed interessante evento rivolto a chi già è appassionato ed a tutti quelli che vorranno provare ad avvicinarsi a questo meraviglioso mondo.

È una splendida occasione per vivere un’esperienza sensoriale e condividere dei momenti di creatività grazie alla presenza in Piazza San Lorenzo di un laboratorio di modellismo seguito da personale specializzato, (usufruibile con prenotazione telefonica allo 0444 323863) inoltre passeggiando per Corso Fogazzaro si potranno ammirare le varie opere create dalla fantasia e l’ingegno degli espositori.

Un fine settimana dedicato all’arricchimento delle conoscenze individuali ed emotive.

LABORATORI DI MODELLISMO SEGUITO DA PERSONALE SPECIALIZZATO RIVOLTO A TUTTI, CON PRENOTAZIONE ALLO 0444 323863

Luogo di svolgimento: Piazza San Lorenzo e Corso Fogazzaro

Ingresso: libero