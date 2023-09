Miyazaki: 10 film del genio dell’animazione in Bertoliana

Dal 1 ottobre al 3 dicembre 2023, la sala Berty di Palazzo Costantini, in contra’ Riale 13 a Vicenza, ospita una rassegna dedicata al regista giapponese di film d’animazione Hayao Miyazaki, premio Oscar nel 2003 per La città incantata. Per dieci domeniche, alle 16, la sala si trasformerà in una sala cinema dedicata al famoso regista, che ha saputo incantare il pubblico di tutto il mondo con le sue storie magiche e poetiche, ricche di simboli e messaggi.

La rassegna propone dieci film di Miyazaki, che spaziano dal suo esordio con Nausicaä della Valle del vento (1984) al suo ultimo capolavoro Si alza il vento (2013), passando per i suoi film più celebri come Il mio vicino Totoro (1988), La principessa Mononoke (1997) e Il castello errante di Howl (2004). Ogni film è un viaggio nel mondo fantastico di Miyazaki, dove si incontrano personaggi indimenticabili come la maga Kiki, il pilota Porco Rosso, la sirena Ponyo e il guerriero Ashitaka. Ogni film è anche una riflessione sul rapporto tra uomo e natura, tra tradizione e modernità, tra guerra e pace.

Programma

1 ottobre : Nausicaä della Valle del vento (10+)

: Nausicaä della Valle del vento (10+) 8 ottobre : Il mio vicino Totoro (5+)

: Il mio vicino Totoro (5+) 15 ottobre : Laputa - Castello nel cielo (8+)

: Laputa - Castello nel cielo (8+) 22 ottobre : Kiki - Consegne a domicilio (8+)

: Kiki - Consegne a domicilio (8+) 29 ottobre : Porco Rosso (8+)

: Porco Rosso (8+) 5 novembre : La principessa Mononoke (10+)

: La principessa Mononoke (10+) 12 novembre : La città incantata (8+)

: La città incantata (8+) 19 novembre : Il castello errante di Howl (8+)

: Il castello errante di Howl (8+) 26 novembre : Ponyo sulla scogliera (5+)

: Ponyo sulla scogliera (5+) 3 dicembre: Si alza il vento (10+)

La rassegna è organizzata dalla Biblioteca Civica Bertoliana in collaborazione con l’Associazione Culturale Giapponese Vicenza e il patrocinio del Comune Città di Vicenza. L’ingresso è gratuito ma è necessario prenotare il proprio posto scrivendo a pcostantini.bertoliana@comune.vicenza.it o chiamando il numero 0444 578223. La rassegna è adatta a bambini e ragazzi a partire dai 5 anni.

Una occasione per scoprire o riscoprire il genio dell’animazione giapponese Hayao Miyazaki, in attesa della sua nuova opera Il Ragazzo e l’Airone, che uscirà nelle sale italiane a breve.