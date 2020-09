Miss Provincia di Vicenza e Viva Verdi in Piazza dei Signori

In piazza dei Signori sabato 12 settembre Miss Provincia di Vicenza e lunedì 14 settembre Viva Verdi.

Piazza dei Signori sarà la sede prestigiosa di due eventi, entrambi ad ingresso libero e su prenotazione e inseriti nel cartellone di ViOff 2020.

Per la prima volta piazza dei Signori ospiterà, il concorso di bellezza che ogni anno elegge “Miss Provincia di Vicenza”, con il patrocinio del Comune di Vicenza e della Provincia di Vicenza. La XVI^ edizione si terrà sabato 12 settembre alle 20.30.

Miss Provincia di Vicenza

Le venti le ragazze in gara sfileranno sabato 12 settembre a partire dalle 20.30. A decretare la vincitrice ci sarà una giuria composta da nove persone che, nel corso della serata, consegnerà altre sei fasce: Miss TvA, Bollicine Vitevis, Miss Soprana Gioielli, Miss Fashion Hair I Casarotto, Miss Bellezza Naturale Votre Beautè e Miss Il Futuro è Donna La Quinta.

Le sfilate in costume da bagno e in abito da sera saranno intervallate da momenti di spettacolo grazie alla presenza del dj Luciano Gaggia, del cantante Stevie Biondi, del duo musicale asiaghese Blonde Brothers e delle "Dolomiti Horn Ensemble". A presentare “Miss Provincia di Vicenza” sarà Fabio Carraro.

I 400 posti disponibili potranno essere occupati a partire dalle 20.

La messa in onda dello spettacolo su TvA Vicenza è prevista per martedì 15 settembre alle 21.10, in replica domenica 20 settembre 15.45.

Viva Verdi

Lunedì 14 settembre ore 21 torna, in piazza dei Signori “Viva Verdi”, lo spettacolo di musica lirica ad ingresso libero giunto quest'anno alla XVI^ edizione.

Il pubblico è invitato ad arrivare in piazza non oltre le 20.40, prima dell’ora d’inizio, per non disturbare le esecuzioni concertistiche. A partire dalle 20 si potranno occupare i 1000 posti a disposizione.

Il Coro e Orchestra di Vicenza, diretti dal Maestro Giuliano Fracasso, accompagneranno i diversi momenti dello spettacolo scanditi dalla presentazione di Sara Pinna. Come da tradizione, saranno eseguite le più famose arie di Giuseppe Verdi e di altri importanti compositori.

Sul palco si esibiranno anche il soprano leggero Giulia Bolcato, il soprano lirico Francesca Dotto e il tenore Walter Fraccaro.

Il concerto non sarà trasmesso in diretta televisiva. La registrazione della XVI^ edizione di "Viva Verdi" andrà in onda su TvA giovedì 17 settembre alle 21.15 e domenica 27 settembre alle 15.45. Su Telechiara sarà possibile rivedere il concerto martedì 22 settembre alle 21.

Prenotazioni

Due eventi promossi da Videomedia, ad ingresso libero, su prenotazione. Il pubblico deve prenotare il proprio posto in piazza dei Signori per entrambi gli eventi contattando il numero 0444388311 o scrivendo a eventi@tvavicenza.it. Il posto deve essere prenotato anche dalle persone con disabilità, per poter accedere all'area riservata.

Per Viva Verdi la prenotazione deve essere effettuata entro venerdì 11 settembre alle 18.

Sicurezza

Nel rispetto della normativa per il contenimento del Coronavirus, entrambi gli spettacoli prevedono l’obbligo della prenotazione.

Durante la serata, infatti, non sarà possibile in nessun altro modo avvicinarsi alla piazza.