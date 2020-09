organizzazione Club for UNESCO Vicenza

progetto e cura di Valeria Bertesina

realizzazione Qu.Bi media



Il Club for Unesco di Vicenza continua anche quest'anno, così difficile per l'umanità intera a causa della pandemia, la sua opera di scandaglio nel panorama della grafica d’arte contemporanea proponendo, per questa quinta edizione della rassegna Mirror - Face to face, una selezione di opere di artisti italiani e bulgari.

In questa edizione di Mirror - Face to face sono messi allo specchio circa sessanta artisti, invitati a proporre al pubblico la propria opera favorendo il confronto sulla stampa d’arte attraverso temi, tecniche, prospettive interpretative differenti. Lo specchio è la porta di passaggio tra mondo reale e immaginario, contrapposizione tra occhio e sguardo, esteriorità e interiorità, oscillazione tra il vedere (riflettere) e il comprendere (far riflettere), lo specchio svela ciò che è oltre la dimensione figurativa rappresentata nella stampa, dilatando lo spazio e offrendo allo spettatore sdoppiamenti percettivi.

La mostra italiana è curata da Valeria Bertesina, ideatrice del progetto, mentre le mostre bulgare sono curate da Vlado Goreski (già curatore della Triennale di Bitola) e Dimo Kolibarov (Vice Direttore dell’Accademia Nazionale delle Arti di Burgas, rappresentante degli artisti bulgari).

Il Club per l’Unesco di Vicenza e Stara Zagora Art Gallery di Stara Zagora, con il supporto di altri Enti e Istituzioni, in primis Qu.Bi Gallery di Vicenza e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Caldogno, sono i riferimenti organizzativi, rispettivamente per l’Italia e per la Bulgaria.

Mirror - Face to face persegue le indicazioni della Convenzione UNESCO 2005 sulla Diversità delle Espressioni Culturali e la Convenzione del Consiglio d’Europa sul Valore dal Patrimonio Culturale per la Società.



Di questa edizione di Mirror - Face to face fa parte anche il progetto Mail Art Print 2020.

Una sala espositiva è riservata alle mail art.



ORARI di APERTURA

venerdì e sabato 9:00 - 12:00 / 15:00 - 18:00

domenica 9:00 - 12:00

Ingresso libero