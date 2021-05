Villa Caldogno: Mirror Face to Face 2021

Il Club for Unesco di Vicenza continua anche quest'anno, così difficile per l'umanità intera a causa della pandemia, la sua opera di scandaglio nel panorama della grafica d’arte contemporanea proponendo, per questa sesta edizione della rassegna Mirror - Face to face, una selezione di opere di artisti italiani e serbi. Le cinque esposizioni precedenti hanno affiancato a quelli di casa nostra artisti della Macedonia, dell’Estonia, del Cile, del Portogallo e della Bulgaria. Questa è la volta, dunque, della Serbia.

In questa edizione di Mirror - Face to face, partecipano cinquantadue artisti, tra italiani e serbi, invitati a proporre al pubblico la propria opera favorendo il confronto sulla stampa d’arte attraverso temi, tecniche, prospettive interpretative differenti.

Lo specchio è la porta di passaggio tra mondo reale e immaginario, contrapposizione tra occhio e sguardo, esteriorità e interiorità, oscillazione tra il vedere (riflettere) e il comprendere (far riflettere), lo specchio svela ciò che è oltre la dimensione figurativa rappresentata nella stampa, dilatando lo spazio e offrendo allo spettatore sdoppiamenti percettivi.

La mostra italiana è curata da Valeria Bertesina, ideatrice del progetto (curatrice della Biennale Internazionale Di Carta/Papermade di Schio, Vicenza), mentre la mostra serba sarà curata da Slobodan Radojković (Professore della Facoltà d’Arte all’Università di Niš, rappresentante degli artisti serbi).

Il Club per l’Unesco di Vicenza e la Galleria d’Arte Contemporanea di Niš, con il supporto di altri Enti e Istituzioni, in primis Qu.Bi Gallery di Vicenza e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Caldogno, curano l’organizzazione, rispettivamente per l’Italia e per la Serbia.

Mirror - Face to face persegue le indicazioni della Convenzione UNESCO 2005 sulla Diversità delle Espressioni Culturali e la Convenzione del Consiglio d’Europa sul Valore dal Patrimonio Culturale per la Società.

INAUGURAZIONE

Villa Caldogno, piano nobile

sabato 5 giugno, ore 18:00

(su invito e su prenotazione)



ESPOSIZIONE

Villa Caldogno, seminterrato - Via Zanella, 3 - CALDOGNO (VI)

Dal 5 giugno al 4 luglio 2021



ORARI di APERTURA

venerdì 15:00 - 18:00

sabato e domenica 9:00 - 12:00 / 15:00 - 18:00



ARTISTI PARTECIPANTI Mirror - Face to face

Milica Antonijević, Sergio Bigolin, Silvano Bricola, Luca Bruno, Nataša Budimlija Krstić, Maria Rosaria Cafolla, Vico Calabrò, Caterina Codato, Carmela Corsitto, Dario Delpin, Rita Demattio, Danijela Dimitrijević, Jovana Đorđević, Roberto Gianinetti, Vittoria Giobbio, Andrea Guerra, Ivana Janković, Velizar Krstić, Pedro Lava, Liviana Leone, A.M. Leka, Milena Maksimović Kovačević, Nevena Marković, Barbara Martini, Alessandro Martufi, Erminia Mitrano, Vladimir Milanović, Gorica Miletić-Omčikus, Carmine Maurizio Muolo, Johny Hycinte Ngbwa, Branko Nikolov, Bojan Otašević, Tamara Pajković, Dimitrije Pecić, Toni Pecoraro, Giordano Perelli, Elisa Pietrelli, Angelo Pisano, Marco Poma, Slobodan Radojković, Anica Radošević Babić, Sabina Romanin, Joseph Rossi, Alessandro Severin, Velena Sredanović, Ettore Stegagnolo, Daria Tasca, Vladimir Veljašević, Biljana Vuković, Nenad Zeljić, Bojan Živić, Mina Živić



PRENOTAZIONE VERNISSAGE: +39 345 9302084 Proloco Caldogno

Posti limitati

Costi ingresso dal 6 giugno:

€ 5,00 a persona - € 3,00 ridotto per studenti, minorenni e over 65 - € 4,00 per i gruppi

Ingresso gratuito per gli artisti partecipanti e per i residenti del Comune di Caldogno

(Il prezzo del biglietto va a sostenere totalmente la Proloco di Caldogno)



INFO: + 39 04441871902 Qu.Bi Gallery

SITO: www.mirrorfacetoface.eu

FACEBOOK: https://www.facebook.com/mirrorfacetoface/





PRESS RELEASE



INAUGURATION

Villa Caldogno, main floor

Saturday 5th June, 6.00 pm

(by invitation and by reservation)



EXPOSITION

Villa Caldogno, basement - Via Zanella, 3 - CALDOGNO (VI)

From 5th June to 4th July 2021



OPENING TIME

Monday and Friday 9:00 - 12:00 / 15:00 - 18:00

Saturday and Sunday 9:00 - 12:00 / 15:00 - 18:00 (by reservation only)

Free admission



The Club for Unesco of Vicenza continues even this year – which was such a difficult one for the whole of humanity due to the pandemic – its work of exploring the panorama of contemporary art graphics by proposing, for this sixth edition of the Mirror - Face to face review, a selection of works by Italian and Serbian artists. The five previous exhibitions brought artists from Macedonia, Estonia, Chile, Portugal and Bulgaria alongside those of our home. This is the turn, therefore, of Serbia.

Fifty-two artists, including Italians and Serbs, take part in this edition of Mirror - Face to face. They were invited to propose their work to the public by encouraging discussion on the art print through different themes, techniques, interpretative perspectives.

The mirror is the gateway between the real and imaginary world, contrast between eye and gaze, exteriority and interiority, oscillation between seeing (reflecting) and understanding (making people reflect), the mirror reveals what is beyond the figurative dimension represented in the prints, expanding the space and offering the viewer perceptive doubling.

The Italian exhibition is curated by Valeria Bertesina, creator of the project (curator of the International Biennial Di Carta/Papermade in Schio, Vicenza), while the Serbian exhibition will be curated by Slobodan Radojković (Professor of the Faculty of Art at the University of Niš, representative of Serbian artists).

The Unesco Club of Vicenza and the Contemporanea Art Gallery of Niš, with the support of other Bodies and Institutions, primarily Qu.Bi Gallery of Vicenza and the Department of Culture of the Municipality of Caldogno, take care of the organization , respectively, for Italy and Serbia.

Mirror - Face to face pursues the guidelines of the 2005 UNESCO Convention on the Diversity of Cultural Expressions and the Council of Europe Convention on the Value of Cultural Heritage for Society.



PARTICIPATING ARTISTS Mirror - Face to face

Milica Antonijević, Sergio Bigolin, Silvano Bricola, Luca Bruno, Nataša Budimlija Krstić, Maria Rosaria Cafolla, Vico Calabrò, Caterina Codato, Carmela Corsitto, Dario Delpin, Rita Demattio, Danijela Dimitrijević, Jovana Đorđević, Roberto Gianinetti, Vittoria, Giobbio, Andrea Ivana Janković, Velizar Krstić, Pedro Lava, Liviana Leone, AM Leka, Milena Maksimović Kovačević, Nevena Marković, Barbara Martini, Alessandro Martufi, Erminia Mitrano, Vladimir Milanović, Gorica Miletić-Omčikus, Carmine Maurizio Muolo, Johny Hycinte Ngbwa, Branko Nikolov, Bojan Otašević, Tamara Pajković, Giordano Pekić Perelli, Elisa Pietrelli, Angelo Pisano, Marco Poma, Slobodan Radojković, Anica Radošević Babić, Sabina Romanin, Joseph Rossi, Alessandro Severin, Velena Sredanović, Ettore Stegagnolo, Daria Tasca, Vladimir Veljašević, Biljana Vuković, Nenad Zeljić, Mjan Živić, Mjan Živić



VERNISSAGE BOOKING: +39 345 9302084 Proloco Caldogno

INFO: + 39 04441871902 Qu.Bi Gallery

WEBSITE: www.mirrorfacetoface.eu



FACEBOOK: https://www.facebook.com/mirrorfacetoface/

