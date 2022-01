Mio Padre, appunti sulla Guerra Civile con Andrea Pennacchi

In questo nuovo spettacolo l’attore padovano racconta la storia di suo padre, partigiano, che durante la guerra viene rinchiuso in un campo di concentramento al quale sopravvive. Come Telemaco, Pennacchi si è messo alla ricerca del padre e della sua storia, ma più ancora della sua Odissea di ritorno in un'Italia devastata dalla guerra, sperando di trovare un insegnamento su come si mettono a posto le cose.

Venerdì 21 gennaio 2022 ore 20.45

Sala del Ridotto

di e con Andrea Pennacchi

musiche live di e con Giorgio Gobbo, Gianluca Segato, Graziano Colella

Intero: 24,00 euro

Over 65: 19,00 euro

Under 30: 19,00 euro

al telefono, chiamando lo 0444 324442 (nei giorni di apertura dalle 16 alle 18)

online sul sito www.tcvi.it