Mio eroe, di e con Giuliana Musso

Uno spettacolo di La Corte Ospitale a Sandrigo in occasione dei 35 anni di Cooperativa Margherita.

“Mio Eroe” è una dolorosa eppure poetica confessione che diventa denuncia etica e politica.

Uno spettacolo teatrale sulla guerra, dalla biografia di alcuni militari italiani caduti in Afghanistan. La voce è quella delle loro madri, che costruiscono un altare di memorie personali che trabocca di un naturale amore per la vita.

La voce stigmatizzata della madre dolorosa si apre un varco, uscendo dagli stereotipi, e si pone interrogativi puntuali sulla logica della guerra, sull’origine della violenza come sistema di soluzione dei conflitti, sul mito dell’eroe e sulla sacralità della vita umana.



Gallery

Lo spettacolo si terrà sabato– c/o Sala teatro Arena, via S. Gaetano, Sandrigo (Vicenza).