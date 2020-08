Ad animare Piazza San Lorenzo in questo caldo agosto ci pensa la musica, note raffinate e mai banali come colonna sonora per godersi uno degli angoli più belli di Vicenza. Arriva MILLE E UNA NOTA in piazza San Lorenzo: pop acustico, R&B, jazz e swing con tre gruppi e sei concerti. Nel fine settimana di Ferragosto e in quello successivo.

Dal 14 al 23 agosto 2020 sei date in cui si esibiranno sul palco di Piazza San Lorenzo a Vicenza tre gruppi che fanno musica in modo raffinato e mai banale: Quite Elegant Trio, Tasty Vibes (acoustic trio), A Bassa Voce (jazz duo).

Sei concerti dominati da voci femminili dotate. Si spazia dallo swing del Quite Elegant Trio, per passare al pop e al R&B dei Tasti Vibes per giungere A Bassa Voce con jazz, pop e brani tatti da colonne sonore dei film.

Il palco verrà collocato lungo il perimetro della chiesa di San Lorenzo verso corso Fogazzaro.

Programma

Venerdì 14 agosto 2020, Quite Elegant Trio

Sabato 15 agosto, Tasty Vibes

Domenica 16 agosto, A Bassa Voce

Venerdì 21 agosto, A Bassa Voce

Sabato 22 agosto, Tasty Vibes

Domenica 23 agosto, Quite Elegant Trio

I gruppi

QUITE ELEGANT TRIO (genere swing)

Valentina Fin (voce), Mauro Sanò (Piano), Filippo Mapreso (batteria).

Contro il logorio della vita moderna.

Il trio propone un repertorio di standard della tradizione jazzistica americana e una selezione di musica swing italiana. La formazione si consolida esibendosi in occasioni di eventi pubblici e privati in tutt'Italia.

TASTY VIBES acoustic trio (genere pop e r&b)

Tasty Vibes acoustic trio: Cristina Mariz (voce), Andrea Albini (chitarra e voce), Fabio Ferrante (percussioni).

Grandi successi internazionali dagli anni 80 ad oggi in una versione pop acustica, combinata con un set di percussioni molto particolare.

“Ci siamo conosciuti nell’orchestra della produzione televisiva SANREMO YOUNG, condotta da Antonella Clerici e andata in onda su Rai 1 tra febbraio e marzo 2018”.

A BASSA VOCE jazz duo

Claudia Valtinoni (voce), Toni Moretti (basso elettrico, loop station)

Il duo nato nei primi mesi del 2010 rielabora in chiave acustica alcuni dei brani più belli degli ultimi decenni tratti dal repertorio che spazia dal jazz al pop passando per alcuni classici della musica per film come Moon River (Colazione da Tiffany), Somewhere over the rainbow (Il mago di Oz), Life is beautiful that way (La vita è bella).

L’esecuzione è affidata solamente alla voce e al basso a 6 corde, talvolta supportata dall’impiego di una loop station. Ne scaturisce così una interpretazione limpida in grado di mettere in evidenza la purezza e l’essenzialità delle musiche proposte.

Mille e Una Nota 14 - 15- 16 | 21 - 22 - 23 agosto 2020 ore 19,30-21,30

Evento organizzato da BLOG Room21

Piazza San Lorenzo,Vicenza

Fruizione libera