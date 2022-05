MILF (Music I'd Like to Feel): Swing & Pop songs al Sorsi e Morsi

Swing & Pop songs "ben educato", 100 anni di successi cantanti, reinterpretati e raccontati in una ironica chiave di SOL, il gruppo vicentino è in concerto al ristorantino Sorsi e Morsi.

Venerdì 13 Maggio ore 20.30 | MILF (Music I'd Like to Feel) | Swing & Pop songs

Serata in collaborazione con con "New Conversations" Vicenza Jazz 2022.

LA BAND

Alessandro Peroni (the professor): voce, chitarra

Christian Paganotto (the man): percussioni

Diego Ferrarin (the magister): hammond



Swing & Pop senza esclusione di colpi, repertorio assai pindarico, mood cultural-demenziale. Sinatra, Conte, Elio e le storie tese.

Sorsi e morsi Viale Mazzini 267 a Vicenza