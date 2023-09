Milf in concerto alle Colonne per l'aperitivo

Mercoledì 20 Settembre aperitivo in musica Alle Colonne in Piazza dei Signori Vicenza, a partire dalle 18.00.

I MILF (Music I'd Like to Feel) propongo brani swing & pop che abbracciano 100 anni di storia della musica.



Alessandro Peroni - voce/chitarra/storie-

Diego Ferrarin - hammond/svisi -

Simone Buttarello - percussioni a volume ridotto -



www.musicmilf.it