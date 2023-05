Miglior spillatore di birra in Italia, il contest fa tappa nel Vicentino

La sfida di Draught Masters Italia, il contest organizzato da Stella Artois che ha l’obiettivo di eleggere il miglior spillatore di birra in Italia del 2023, entra nel vivo della competizione. Dopo la chiusura delle iscrizioni e il termine della digital challenge, sono state annunciate le località che saranno sedi delle semifinali: Napoli, Torino, Bagnolo di Lonigo (VI) e Bologna ospiteranno la nuova fase del concorso.

In gara 120 tra i 499 spillatori che hanno inviato la loro candidatura, selezionati da una giuria di esperti

Per essere dei veri spillatori non basta solo il talento: servono anche competenze tecniche e la giusta preparazione, e i concorrenti di Stella Artois Draught Masters Italia hanno già avuto modo di dimostrarlo anche in questa terza edizione. In questi ultimi tre anni, Stella Artois Draught Masters Italia ha coinvolto, con il suo programma, oltre 1500 locali.

La penultima fase di Stella Artois Draught Masters Italia sarà un’occasione unica per gli aspiranti vincitori che hanno in questo modo la possibilità di incontrarsi e condividere la passione che li accomuna e li ha spinti a prendere parte al contest, creando una sinergia mai sperimentata prima d’ora. Il tutto, ovviamente, a colpi di spillatura.

Il calendario delle semifinali di Stella Artois Draught Masters Italia 2023, che si terranno in quattro location d’onore disseminate in tutta la Penisola, è il seguente:

23 maggio: Napoli – Hotel San Francesco al Monte (C.so Vittorio Emanuele, 328, 80135)

30 maggio: Torino – Cascina Fossata (Via Ala di Stura, 5, 10147)

6 giugno: Bagnolo di Lonigo (VI) - La Barchessa di Villa Pisani (Via Risaie, 1/3)

13 giugno: Bologna – DumBo (Via Camillo Casarini, 19, 40131)

Al termine delle semifinali, soltanto una rosa di 10 concorrenti arriverà al grande appuntamento finale, che avrà luogo in autunno ed eleggerà il miglior spillatore d’Italia. In palio, oltre al titolo di Draught Masters Italia Stella Artois 2023, una fornitura di birra omaggio e la “Belgian Experience” per visitare il Birrificio di Stella Artois.