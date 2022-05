‘Michele tra le righe’, una partita solidale in memoria di Michele Merlo

Indirizzo non disponibile

Lunedì 6 giugno, alle ore 20.30, presso lo Stadio Comunale di Rosà, si terrà un incontro di calcio per ricordare Michele Merlo il giovane cantautore ad un anno dalla sua prematura scomparsa, avvenuta il 6 giugno del 2021.

Play2Give e Associazione Romantico Ribelle annunciano l’evento solidale Michele tra le righe. In campo talent e artisti . Tra i primi protagonisti che hanno aderito alla manifestazione ideata con la famiglia Merlo ci sono Riki, Shade, Boosta e Thomas. E ancora: Grenbaud, ZW Jackson, Moreno, Jacopo ET, Enzuccio, Sergej, Il boss del freestyle, Alberto Bertoli, Federico Baroni e Paolo Vallesi. Altri nomi si stanno aggiungendo alle presenze confermate.

Lo stadio della cittadina vicentina si prepara, così, ad accogliere la manifestazione i cui proventi sono destinati alla Fondazione Città della Speranza Onlus.

L’obiettivo è sostenere progetti di ricerca e di assistenza alle malattie pediatriche e aiutare le attività di Romantico Ribelle. L’Associazione, nata per tenere vivo il ricordo di Michele e per far conoscere la sua arte, è al fianco dei talenti emergenti che attraverso la cultura vogliono esprimere i propri sogni.

06 giu 2022 Lun , 20:30 MICHELE TRA LE RIGHE STADIO COMUNALE DI ROSA' (VI) da € 12

La manifestazione verrà commentata in diretta Twitch sul canale Play2Give con le presenze a bordo campo di: Alice De Bortoli, Gaia Clerici ed altri ospiti. I biglietti saranno in vendita da lunedì 16 maggio dalle ore 12 a questo link.