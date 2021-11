Mia: le grandi voci femminili del pop rock al Cosmopolitan

Le grandi voci femminili del pop-rock: Elisa, Sheryl Crow, Alanis Morrissette, Malika Ayane, e non solo, arrangiamenti curati ed interpretazioni emozionanti grazie alla voce di Ilenia Mazzucato e la chitarra di Alberto Menegazzo. 100% live. I grandi successi indimenticabili rivisitati elegantemente in chiave acustica, adatti ad ogni situazione.

Ilenia Mazzucato, già cantante solista presso importanti band del padovano, ed Alberto Menegazzo, chitarrista, turnista, docente di chitarra, si sono uniti nel 2019 per dare vita ad un progetto pop-country-rock in chiave acustica, creando in breve tempo una rara intesa ed alchimia.

SABATO 20/11/2021 ALLE ORE 21:30

MIA (TUTTE LE VOCI FEMMINILI DEL POP ROCK) Live

Cosmopolitan Thiene