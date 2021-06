Metamorfosi lab: workshop di fotografia, stampa, scultura e arte

Riparte l’associazione culturale Metamorfosi Gallery con Metamorfosi LAB iniziativa realizzata grazie al contributo del Comune di Vicenza attraverso il “Bando Cultura 2021” nell’ambito del progetto “Vicenza oltre il Covid: con la cultura si riparte”. Metamorfosi LAB propone per questa stagione estiva una serie di workshop su fotografia, stampa, scultura e arte performativa tenuti da artisti con agevolazioni per i residenti.

L’iniziativa unisce le realtà vicentine legate al mondo dell’arte che presentano e promuovono così il proprio lavoro dando al tempo stesso la possibilità a chiunque, attraverso i linguaggi dell’arte, di reinventarsi, condividere e conoscere tecniche, idee e processi.

Metamorfosi LAB vuole dunque incoraggiare l’espressione personale sostenendo al contempo artisti, atelier e spazi preposti alla creazione d’arte nel Comune di Vicenza.

I luoghi dove si svolgeranno i laboratori sono il punto di forza dell’iniziativa: la Stamperia d’Arte Busato, il centro storico della Città, il laboratorio Mark Serigrafia, lo spazio e atelier HANDS e lo spazio Voll. Luoghi che, nuovi o ricchi di storia che siano, diventeranno spazi in cui poter riacquistare quella dimestichezza dello stare insieme nella fascinazione quasi alchemica della creazione.

E da qui l’altro aspetto fondamentale dell’iniziativa ovvero il piacere della scoperta nella complicità tra chi impara, prova, sbaglia e chi insegna e racconta la propria esperienza: Giancarlo Busato con Alice Walczer Baldinazzo (stampa ceramolle)e Mirta Caccaro (xilografia), Marco Zorzanello (fotografia), Marco Lavezzo (serigrafia), Manuela Veronesi (scultura), Jennifer rosa con Chiara Bortoli (arte performativa).

Un invito a connessioni reali, fianco a fianco dell’artista, in cui ogni partecipante, dopo aver ricevuto nozioni di base, sperimenta le varie tecniche organizzando il materiale, toccando con mano i meccanismi della fotografia, della stampa, della serigrafia, della scultura e dell’arte performativa. I partecipanti realizzeranno, dando vita e forma alla materia, un progetto individuale sotto la guida dell’artista coinvolto presso l’atelier o il laboratorio ospite.

Una RIPARTENZA che acquista un significato vitale dopo ciò che è stato e ci impone di riconsiderare l’obbligatorio dualismo di “essenziale - non essenziale” a cui siamo stati messi di fronte. “Attraverso l’iniziativa Metamorfosi LAB – afferma Angela Stefani ideatrice dell’evento e presidente dell’associazione - vogliamo ridare con forza la giusta collocazione alle arti visive e alla cultura del contemporaneo, punto centrale della nostra attività associativa. L’arte è vita e forse varrebbe la pena di considerarla come essenziale: girovaghiamo, spesso senza saperlo, tra immagini di ogni sorta, ci muoviamo attorno all’arte, ai suoi margini, ma sempre dentro ai suoi (ai nostri) processi, facendone uso. Allora ripartiamo da qui senza spazi virtuali, senza incontri nell’etere, senza meeting evanescenti, ma al contrario in spazi concreti, dove le parole possono essere poche perché dalle nostre mani può prendere forma una fotografia, un’immagine stampata o serigrafata, una modellata nella creta o altre più corali frutto delle relazioni e del linguaggio del corpo attraverso la performance art”.



PROGRAMMA METAMORFOSI LAB

Sabato 26 Giugno dalle ore 10.00 alle 18.00 + Domenica 27 Giugno dalle ore 10.00 alle 13.00, ritrovo presso Porto Burci in Contrà dei Burci, 27 e uscita in esterno.

LAB >> Il meccanismo dello sguardo con Marco Zorzanello (fotografia)

Sabato 17 Luglio e Domenica 18 Luglio dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 presso la Stamperia d’Arte Busato in Contrà Porta S.Lucia 38, Vicenza

LAB >> Becoming printer #1 con Alice Walczer Baldinazzo (ceramolle) e Giancarlo Busato

LAB >>Becoming printer #2 con Mirta Caccaro (xilografia) e Giancarlo Busato

Sabato 11 Settembre dalle ore 15.00 alle -18. 00 + Sabato 18 Settembre dalle 14.00 alle 18.00 presso Mark Serigrafia in Via Vecchia Ferriera 103, Vicenza

LAB >> To be printed con Marco Lavezzo (serigrafia)

Domenica 26 Settembre dalle ore 10.00 alle ore 14.00 presso Voll in Via della Robbia Luca 19, Vicenza

LAB >>Qui c’è ora con Jennifer rosa e Chiara Bortoli (performance art)

Sabato 16 Ottobre dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30 + Domenica 17 Ottobre dalle ore 10.00 alle ore 13.00 presso spazio Hands in Contra’ SS. Apostoli, 29

LAB >>L’espressione nel gesto con Manuela Veronesi (scultura)



COSTI E INFO

Tutti i materiali per lo svolgimento dei laboratori sono inclusi nella quota d’iscrizione. La quota per i LAB varia a seconda della durata dei laboratori con sconti per i residenti e domiciliati presso il Comune di Vicenza.

Per iscrizioni, ulteriori informazioni e costi specifici scrivere a: info@metamorfosigallery.it