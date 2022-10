Messa in do minore di Mozart | stagione sinfonica 2022/23

Intero: 22 euro, Ridotto over 65: 17 euro, Ridotto under 30: 10 euro

Prezzo Intero: 22 euro, Ridotto over 65: 17 euro, Ridotto under 30: 10 euro

Mozart aveva fatto una promessa nel suo cuore e la migliore prova di questa promessa è – come scriveva in una lettera al padre – “la partitura d’una Messa che ancora aspetta d’essere completata”. È la Messa in Do minore, capolavoro sacro grandioso ma a tratti tenero e dolce: una sorta di offerta votiva per superare le avversità che si frapponevano al matrimonio con Constanze e insieme un beneaugurante dono di nozze a una donna che forse non comprese mai il suo genio, ma in compenso aveva “il cuore più gentile del mondo”.

Lunedì 14 Novembre 2022, ore 20:45

Teatro Comunale di Vicenza

Orchestra del Teatro Olimpico

Orchestra Filarmonica Settenovecento

Schola San Rocco, coro

Francesco Erle, maestro del coro

Alexander Lonquich, direttore

Programma

Beethoven, Ouverture Leonora n. 1 in Do maggiore op. 138

Mozart, Messa in Do minore per soli, coro e orchestra

???????? ?? ??????? ????’???. ?????? ????????.